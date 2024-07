Nga nêu điều kiện tham gia vào hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về cuộc khủng hoảng ở Ukraine được tổ chức ở Burgenstock, Thụy Sĩ vào tháng trước. Hơn 90 quốc gia đã tham gia sự kiện này nhưng Nga không nhận được lời mới trong khi một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc từ chối tham dự do cho rằng Moscow cần là một phần của tiến trình trên.

Cuộc họp tập trung vào 3 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là "công thức hòa bình". Một tuyên bố chung đã được đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh song nhiều bên tham dự từ chối ký vào và thậm chí một số bên rút lại chữ ký không lâu sau sự kiện. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã khen ngợi hội nghị này là một thành công, đồng thời đề xuất một đại diện từ Moscow có thể được phép tham dự trong vòng thứ hai của cuộc đàm phán vào cuối năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ảnh: Tass

Trong cuộc họp báo ngày 11/7, ông Peskov nhấn mạnh Nga vẫn cởi mở đối thoại với Ukraine song cho biết trước tiên nước này phải biết những gì sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai này.

"Ngay từ đầu chúng tôi đã tuyên bố rằng sự mở rộng của NATO sang lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được. Đó là mối đe dọa không chấp nhận được với sự tồn tại và an ninh của chúng tôi", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẽ không thảo luận về bất kỳ chi tiết cụ thể nào nếu nó bị tách rời vấn đề an ninh quốc gia.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tình hình nói chung, tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh trên châu lục, an ninh của phía chúng tôi cùng các đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Tất cả những điều này nên được thảo luận cùng lúc", ông Peskov lưu ý.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh về việc sẽ không tham gia vào bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên "công thức hòa bình" của ông Zelensky, đề xuất mà Moscow cho là xa rời thực tế. Kế hoạch của ông Zelensky bao gồm các yêu cầu như Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi tất cả lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bồi thường sau xung đột và mở một phiên tòa về tội ác chiến tranh để trừng phạt giới lãnh đạo Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng đặt ra những điều khoản để khởi động một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán với Kiev. Những điều này bao gồm Ukraine rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập gồm các Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, khu vực Kherson và Zaporozhye, cũng như cam kết sẽ không bao giờ gia nhập NATO.