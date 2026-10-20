Nga - Mỹ bắt tay, ông Trump khuyên Tổng thống Zelensky làm điều không tưởng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc Ukraine cần tìm đại diện mới để đàm phán hòa bình với Nga và cho rằng ông Zelensky “không biết mình đang nói gì”.

Hôm 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine cần tìm đại diện mới để đàm phán hòa bình với Nga, nhấn mạnh Tổng Thống Volodymyr Zelensky “không biết mình đang nói gì”.

“Ông Zelensky là người lẽ ra có thể chấm dứt cuộc chiến này từ lâu rồi”, ông Trump nói với phóng viên khi được hỏi về những lời chỉ trích của nhà lãnh đạo Ukraine đối với thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Ông Zelensky không biết mình đang nói gì. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đã đến lúc cần có người khác đứng ra đàm phán thay mặt Ukraine. Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên tìm người khác để đàm phán”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky rạn nứt ngày càng sâu sắc. Do thời gian qua quân đội Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu của Nga, bỏ qua thoả thuận đạt được giữa Mỹ và Nga nhằm kiềm chế giá năng lượng toàn cầu đang tăng vọt thông qua xuất khẩu dầu diesel.

Cụ thể, thỏa thuận bao gồm việc Mỹ nới lỏng hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Moskva và bãi bỏ lệnh trừng phạt “khắc nghiệt” như mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và thuế 100% đối với khách hàng mua dầu khí lớn của Nga, đổi lại việc Moskva cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu và có khả năng cả cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng Kiev đang hành động thiếu lòng biết ơn đối với nước Mỹ. “ Chúng tôi viện trợ rất nhiều cho Ukraine, còn họ chẳng cho chúng tôi gì cả. Chúng tôi viện trợ hàng trăm tỷ USD”, ông Trump nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng chỉ trích ông Zelensky “không có mong muốn” đạt thỏa thuận, vì chính phủ của ông sẽ sụp đổ nếu Ukraine ký một thỏa thuận được cả Mỹ và Nga chấp nhận .

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử nếu nước này tổ chức bầu cử tổng thống trước khi xung đột với Nga kết thúc. Ông đồng thời đề nghị Moskva ngừng bắn ít nhất 60 ngày để Kiev chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.