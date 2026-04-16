Nga mở rộng thêm khu vực chiếm đóng ở vùng Dnipropetrovsk

Hoàng Yến |

Theo tin từ Nga, Lực lượng Vũ trang nước này đã chiếm thêm một khu định cư mới, mở thêm một đột phá khẩu tiến vào vùng Dnipropetrovsk.

Thông tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các nhóm quân của Nga đã tiến vào một khu vực mới trong Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, là khu định cư Aleksandrograd thuộc vùng Dnipropetrovsk, nằm ở giao điểm với lãnh thổ vùng Donetsk.

Nhờ chiến dịch tiến quân thần tốc, Quân đội Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng khoảng 14km2 dọc theo cả hai bờ sông Vovchya (phân biệt với con sông cùng tên ở vùng Kharkiv).

Đây là thành công đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự tại vùng Dnipropetrovsk kể từ ít nhất là cuối tháng 2.

Gần đây, lực lượng Ukraine đã hoạt động tích cực tại khu vực này và đang cố gắng tái chiếm các ngôi làng trước đó đã mất vào tay quân Nga.

Cũng trong ngày 15/4, Lực lượng Vũ trang Nga cũng đã đạt được thành công tại vùng Kharkiv, giành quyền kiểm soát làng Vovchanski Khutory, nằm ở phía Đông thành phố chiến lược Vovchansk.

Sau khi đánh chiếm được Vovchanski Khutory, các nhóm quân Nga đã tiến vào làng Pokalyanoye lân cận, đồng thời bao vây lực lượng Ukraine trong vòng vây hỏa lực ở ngôi làng Zybino.

Việc rút lui về phía Đông Bắc hướng tới làng Zybino là vô ích, vì nó gần biên giới Nga hơn và phía bên kia là một khu vực do Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát một phần.

Một lựa chọn cho các nhóm quân nhỏ của Ukraine hiện còn lại ở Pokalyanoye là rút lui qua các cánh đồng về phía Tây Nam và một số binh sĩ Ukraine đang cố gắng tiếp cận khu vực này, chờ đến tối để rút khỏi làng một cách bí mật.

Cũng trong ngày 15/4, Ukraine cũng thừa nhận đã mất khoảng 150km2 lãnh thổ ở phía Đông vùng Sumy, bao gồm cả làng Myropolske và khu vực xung quanh.

Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn tại phụ cận Myropolske khi các nhóm quân Nga nỗ lực tấn công mở rộng khu vực kiểm soát, còn Ukraine đang nỗ lực tăng viện để gia cố hệ thống phòng thủ.

Theo Topcor.ru
