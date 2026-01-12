HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga mở lời mang đến châu Phi công nghệ hạt nhân đặc biệt, không phải quốc gia nào muốn cũng làm được

Minh Anh |

Dại diện của Rosatom xác nhận các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Tháng 10/2025, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga, Rosatom, đã giới thiệu các công nghệ hạt nhân nổi mới nhất ở Nam Phi, trao đổi với các chuyên gia năng lượng, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách châu Phi về việc áp dụng các nhà máy điện hạt nhân nổi. Tập đoàn nhấn mạnh cam kết dài hạn trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho toàn châu lục.

Một cuộc khảo sát cho thấy một số quốc gia châu Phi đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với năng lượng hạt nhân, bao gồm các hệ thống tiên tiến như các đơn vị điện nổi của Nga (FPUs).

Tổng giám đốc Rosatom, Alexey Likhachev, tái khẳng định sự sẵn sàng của Nga trong việc cung cấp chuyên môn hạt nhân cho châu Phi thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên gia và thành lập các cơ sở nghiên cứu.

Nga

châu phi

năng lượng

điện hạt nhân

