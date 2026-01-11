HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga giao thiết bị mở đường, đại diện siêu dự án quốc tế lớn nhất lịch sử nhân loại hết lời khen ngợi

Minh Anh |

Đây là một trong những hệ thống phức tạp và đòi hỏi kiến thức khoa học cao nhất.

Dự án Lò phản ứng nhiệt hạch ITER đang được gấp rút triển khai tại miền Đông Nam nước Pháp. Công trình này quy tụ 35 quốc gia, với hơn 2.000 nhà khoa học và công nhân nhằm tạo ra năng lượng sạch vô hạn. Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới để thiết kế cỗ máy có thể hợp nhất nguyên tử trong quá trình cung cấp năng lượng cho các ngôi sao, qua đó tạo ra năng lượng chi phí rẻ không gây ô nhiễm.

Cuối năm 2025, công trường xây dựng Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế đã nhận được thiết bị thử nghiệm đầu tiên trong số bốn thiết bị do Nga cung cấp. Thiết bị này là một trong những bộ phận thiết yếu của hệ thống chẩn đoán của lò phản ứng.

Sergio Orlandi, Trưởng dự án xây dựng ITER, đã ca ngợi đóng góp của Nga. Ông nói: “Với tư cách là người đứng đầu dự án xây dựng, tôi rất vui mừng khi hệ thống thử nghiệm đầu tiên được chuyển giao từ Nga. Hệ thống này cho thấy tiềm năng công nghiệp mạnh mẽ của Liên bang Nga. Công việc đã được hoàn thành đúng thời hạn, với chất lượng yêu cầu và trong phạm vi ngân sách."


Nga

lò phản ứng hạt nhân

ITER

