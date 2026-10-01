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Nga mở đường chuyển giao 'rồng lửa' S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ sang nước thứ 3

Hải Yến
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GD&TĐ - Nga xác nhận đang xem xét phương án chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ sang một quốc gia thân thiện khác.

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Hệ thống phòng không S-400. (Ảnh: TASS)

Ngày 30/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vấn đề chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ sang một quốc gia thân thiện hiện đã được đưa vào chương trình nghị sự và các bên liên quan đang tiến hành trao đổi.

“Chủ đề này đang nằm trong chương trình làm việc, các hoạt động chuyên môn và quá trình trao đổi thông tin liên quan đang được triển khai,” ông Peskov phát biểu khi được hỏi về khả năng Nga xem xét phương án di chuyển các hệ thống S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ sang một quốc gia khác có quan hệ tốt với Nga.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo sau Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga cởi mở với khả năng chuyển giao các hệ thống S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ cho một nước thứ 3 thân thiện, dù hiện chưa nhận được đề nghị chính thức nào.

Ông nhấn mạnh mọi hành động chuyển giao chỉ có thể diễn ra khi có sự chấp thuận từ phía Nga.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 của Nga với tổng trị giá 2,5 tỷ USD. Đến tháng 10/2019, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport (thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec) xác nhận đã hoàn tất thương vụ bàn giao.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm sở hữu hệ thống S-400 từ Nga đã khiến Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình tiêm kích thế hệ mới F-35.

Theo TASS
Tags

S-400

Thổ Nhĩ Kỳ

Sergey Lavrov

Dmitry Peskov

Rosoboronexport

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