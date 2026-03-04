Nga mất liên lạc với giới lãnh đạo ngành hạt nhân Iran

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Hôm 3/3, Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết, hoạt động tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran đã bị đình chỉ do các cuộc không kích trong khu vực lân cận, với khoảng 639 nhân viên người Nga vẫn còn ở lại cơ sở này.

Rosatom là nhà thầu chính tại nhà máy, hiện đang xây dựng tổ máy phát điện thứ hai và thứ ba.

Ông Likhachev lưu ý rằng, trong khi Rosatom tiếp tục làm việc với các quan chức Tehran tại nhà máy, công ty này đã mất liên lạc với lãnh đạo ngành hạt nhân nước này. Tình trạng của các cơ sở hạt nhân khác trong nước vẫn chưa rõ ràng.

Người đứng đầu Rosatom cho biết thêm, tình hình tại nhà máy điện vẫn “trong tầm kiểm soát”.

Hôm 28/2, Rosatom đã sơ tán gần 100 người khỏi Iran, bao gồm cả nhân viên không thiết yếu và con cái của nhân viên.

Theo ông Likachev, công ty dự định sẽ sơ tán thêm 150-200 người nữa khỏi cơ sở này “khi tình hình cho phép”.

Tổng Giám đốc Rosatom cho biết, nhà máy hiện đang chứa một lượng lớn vật liệu phân hạch, bao gồm 70 tấn nhiên liệu hạt nhân và hơn 210 tấn nhiên liệu đã cạn kiệt.

Ông cảnh báo rằng, bất kỳ sự cố nào xảy ra với kho chứa này đều có thể dẫn đến một thảm họa nghiêm trọng, ít nhất là ở quy mô "khu vực" .

Nga đóng vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân dân sự của Iran, đặc biệt là tại nhà máy Bushehr.

Việc xây dựng nhà máy điện này được khởi công vào giữa những năm 1970 bởi một công ty Tây Đức, nhưng đã bị đình chỉ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1980.

Dự án được Rosatom hồi sinh vào những năm 1990, và tập đoàn năng lượng hạt nhân khổng lồ của Nga đã đưa vào vận hành tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy vào đầu những năm 2010.