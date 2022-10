Nga mất 60% thị phần xuất khẩu dầu thô bằng đường biển sang châu Âu

Dự kiến sau khoảng hai tháng nữa, lượng dầu xuất khẩu qua đường biển này sẽ gần về mốc gần bằng không. Các lệnh trừng phạt mới nhất cũng sẽ khiến Nga gặp khó khăn trong điều hướng dòng dầu thô xuất khẩu.



Trong tuần kết thúc ngày 7/10, lượng dầu thô Nga xuất khẩu bằng đường biển qua châu Âu đạt mức trung bình 630.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 1,62 triệu thùng/ngày trước khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Thời gian để các tàu chở dầu thô của Nga cập cảng Ấn Độ dài gấp bốn lần so với việc vận chuyển sang Hà Lan và gấp 10 lần so với chuyển dầu sang Ba Lan.

Tình hình sẽ còn khó khăn hơn sau các vòng trừng phạt Nga mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có lệnh cấm chuyên chở dầu thô từ Nga bằng các tàu chở dầu của EU. Bên cạnh đó còn là kế hoạch áp giá trần mà Mỹ và EU đang thúc đẩy, cho phép khách mua dầu thô từ Nga được sử dụng tàu chở dầu, dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ khác của châu Âu, nhưng chỉ trong trường hợp mức giá thấp hơn giá trần áp đặt.

Về phần mình, Nga tuyên bố sẽ không bán dầu cho bất cứ bên nào áp mức giá trần, đồng thời cảnh báo đòn trừng phạt này có thể đẩy Nga đi đến quyết định cắt giảm sản lượng.

Ở một chiều hướng khác, dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga sang châu Á duy trì đà tăng liên tục trong bốn tuần, lên mức cao nhất trong gần bốn tháng qua. Tính từ ngày 11/9-7/10, lượng dầu xuất khẩu thuộc diện này đạt mức trung bình 1,94 triệu thùng/ngày, chưa kể mức sản lượng 140.000 thùng/ngày được chuyên chở bằng các tàu không thông báo rõ điểm đến.