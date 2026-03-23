Nga mạnh tay chi hơn 32.000 tỷ, đánh cược vào hệ thống lưu trữ năng lượng giữa lòng Moskva

Nga đang đặt cược vào các hệ thống lưu trữ năng lượng. Một cụm sản xuất độc đáo sẽ xuất hiện ở Moskva vào cuối năm 2026, kết hợp giữa các phát triển khoa học và sức mạnh công nghiệp. Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, dự án này sẽ trở thành nền tảng cho một số ngành công nghiệp mới.

Điểm nổi bật chính là chu trình sản xuất khép kín. Tại hai nhà máy khổng lồ ở Moskva, trong một dự án hợp tác với Rosatom, chính các tế bào pin, "trái tim" của bất kỳ hệ thống pin nào, sẽ được sản xuất. Tổng vốn đầu tư vào dự án vượt quá 105 tỷ ruble (tương đương 32.750 tỷ đồng).



