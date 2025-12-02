Theo giới truyền thông Ukraine, trong một cuộc tấn công gần đây vào các mục tiêu ở khu vực thủ đô Kiev, một máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-2 đã tấn công căn hộ của một kỹ sư tại công ty quốc phòng Fire Point, nhà phát triển hành trình tầm xa Flamingo, của Ukraine.

Đồng sở hữu công ty là ông Denis Shtilerman cũng đã báo cáo điều này. Theo ông, máy bay không người lái cảm tử của Nga đã đâm vào cửa sổ tòa nhà chung cư ở Kiev, nơi chuyên gia này sinh sống.

Theo Denis Shtilerman, vị kỹ sư bị ám sát cũng là người đã tham gia vào việc phát triển máy bay không người lái kamikaze, loại máy bay mà lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công các khu vực của Nga.

Bình luận về thông báo của ông Shtilerman, các nhà phân tích Nga cho rằng, ở đây xuất hiện 2 khả năng.

Khả năng đầu tiên là không phải là UAV Geran-2 của Nga đã thực hiện vụ tấn công này, mà chính vị kỹ sư, người tham gia phát triển tên lửa Flamingo, đã bị Kiev giết trong bối cảnh bê bối tham nhũng và nhiều câu hỏi về đặc tính của loại đạn này.

Khả năng thứ hai là vụ tấn công đúng là do UAV Geran-2 của Nga gây ra, điều đó có thể đồng nghĩa với việc Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu một cuộc ám sát có chủ đích nhằm vào các chuyên gia trong chương trình tên lửa của Ukraine.

Cần lưu ý rằng, trước vụ tấn công vào thủ đô Kiev, lực lượng Nga đã không kích một nhà máy ở Pavlohrad, nơi Kiev đang thực hiện công tác lắp ráp tên lửa Flamingo.

Cần lưu ý rằng mặc dù tên lửa Flamingo của Ukraine được công khai rộng rãi với tầm bắn xa tới 3000km và đầu đạn nặng tới 1000kg, nhưng rất ít trường hợp nó được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Được biết, một số nhà phân tích nhận thấy tên lửa Flamingo rất giống với loại tên lửa FP-5 do công ty quốc phòng Anh-UAE Milanion Group giới thiệu đầu năm 2025 tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/10 vừa qua, ông Zelensky thừa nhận đã "gặp một số vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo", và "có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ đối tác, nhưng vấn đề này đang được giải quyết".