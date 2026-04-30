Nga lên tiếng trấn an khi UAE đột ngột rút khỏi OPEC

(Ảnh: Reuters)

Ngày 28/4, UAE bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và nhóm OPEC+, giáng một đòn mạnh vào các liên minh này khi cuộc khủng hoảng năng lượng đang làm lộ rõ những rạn nứt giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, OPEC+ sản xuất gần một nửa sản lượng dầu của thế giới trong năm 2025. UAE là nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC+, trong khi Nga đứng thứ hai, sau Ả-rập Xê-út.

Trả lời báo giới ngày 29/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, OPEC+ vẫn là một tổ chức quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hỗn loạn hiện nay trên thị trường toàn cầu.

“Mô hình này giúp giảm thiểu đáng kể sự biến động và giúp ổn định thị trường năng lượng”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, “Nga tôn trọng quyết định rời khỏi OPEC của UAE, và hy vọng cuộc đối thoại về năng lượng giữa Mátxcơva với UAE sẽ tiếp tục”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, quyết định của UAE có thể khiến các nước tăng sản lượng, làm giảm giá dầu toàn cầu trong tương lai.

"Nếu các nước OPEC sản xuất nhiều dầu nhất có thể theo khả năng và ý muốn của họ, giá dầu sẽ giảm tương ứng", ông Siluanov nói.

Ngày 29/4, giá dầu tiếp tục tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho kịch bản đóng cửa kéo dài trên eo biển Hormuz. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 5% lên 116,8 USD/thùng. Dầu WTI tăng 4,9% lên 104,8 USD/thùng.

Những lo ngại về nguồn cung đã trở nên trầm trọng hơn do tình trạng bế tắc rõ ràng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã chỉ thị các phụ tá chuẩn bị cho việc gia hạn lệnh phong tỏa các cảng của Iran nhằm buộc Tehran phải đầu hàng.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã chọn tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và xuất khẩu dầu mỏ của Iran bằng lệnh phong tỏa vì các lựa chọn khác của ông - nối lại việc ném bom hoặc rút khỏi xung đột - mang nhiều rủi ro hơn, theo WSJ .

Tuy nhiên, các quan chức Iran tin rằng nước này có thể chịu đựng được lệnh phong tỏa của Mỹ, vì họ đang sử dụng các tuyến đường thương mại thay thế.

