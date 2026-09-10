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Nga lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 800km?

Hoàng Vân
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Nga được cho là đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng một loại tên lửa đạn đạo mới, có tầm bắn lên tới 800km, vào cuối năm nay.

Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 800km vào cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Nga được cho là đang lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 800km vào cuối năm nay.

Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Ukraine, đã đưa ra thông tin này trong một cuộc họp gần đây của Hội đồng Liên nghị viện Ukraine-NATO.

“Theo ước tính của chúng tôi, Nga dự định tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới 800km vào cuối năm nay”, ông Skibitsky nói.

Ông cho biết thêm, cơ quan tình báo Ukraine tin, Nga có thể sẽ cố gắng tấn công các mục tiêu ở miền Tây Ukraine trong quá trình thử nghiệm loại tên lửa mới chưa được đặt tên.

Theo vị tướng này, Nga cũng đang tìm cách tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo và mở rộng tầm bắn của chúng.

Trong vài tháng qua, các cơ quan tình báo Ukraine đã đưa ra một loạt báo cáo khẳng định, Nga đang tăng cường kho vũ khí tên lửa đạn đạo bằng cách mua một số từ Triều Tiên; sản xuất các loại tên lửa mới dựa trên hệ thống phòng không S-400; thử nghiệm phiên bản tầm bắn mở rộng mới của tên lửa Iskander-M.

Dù những thông tin này được phía Ukraine đưa ra có thể nhằm thu hút thêm sự ủng hộ từ các nước phương Tây ủng hộ Ukraine - đặc biệt là các tên lửa đánh chặn đắt tiền và khan hiếm dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - nhưng thực tế là Nga đang mở rộng thành công việc sản xuất tên lửa đạn đạo của mình.

Một báo cáo gần đây của tạp chí The Economist cho biết, Nga đã tăng đáng kể tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo, và hiện đang sản xuất khoảng 100 đơn vị mỗi tháng.

Con số này vượt xa sản lượng hàng tháng của tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ và các loại vũ khí tương tự khác của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn Aster-30 dành cho hệ thống SAMP/T của Pháp-Ý, cộng lại.

Theo South Front
Tags

tên lửa đạn đạo

Patriot

Triều Tiên

Tên lửa Iskander-M

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