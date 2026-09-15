Theo giới chức NATO, Nga đang tấn công mạnh ở phía Tây Ukraine, nhằm lập hàng rào chặn đứng tuyến cung cấp vũ khí châu Âu tới Ukraine.

Cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ba Lan, Đại tướng Rajmund Andrzejczak mới đây đã nhận định Lực lượng vũ trang Nga có thể tấn công biên giới phía Tây của Ukraine, nhằm lập một hàng rào trên biên giới, ngăn cách con đường vận chuyển viện trợ quân sự từ châu Âu sang.

“Lực lượng Nga được cho là đang lên kế hoạch tấn công biên giới phía Tây của Ukraine. Mục đích của các cuộc tấn công này là nhằm phá vỡ nguồn cung cấp từ phương Tây cho Lực lượng Vũ trang Ukraine”, ông Andrzejczak đưa ra nhận định này trên kênh truyền hình địa phương TVP Info.

Vị tướng quân đội Ba Lan này đã nhận định các tuyến đường tiếp tế của Lực lượng vũ trang Ukraine chủ yếu đi qua biên giới Ukraine với quốc gia NATO láng giềng là Ba Lan và Romania, nên những khu vực này hiện đang nằm trong tầm ngắm của quân đội Nga.

Theo ông, một cuộc tấn công vào những khu vực này, nếu không thể ngăn chặn hoàn toàn, sẽ làm phức tạp đáng kể việc cung cấp vũ khí, thiết bị, đạn dược và nhiên liệu từ phương Tây.

Những tuyến đường tiếp tế này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới, trong bối cảnh lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mang tính quyết định.

Trước đó, một máy bay không người lái Geran của Nga đã tấn công một mục tiêu nằm rất gần biên giới Ukraine-Ba Lan, đó là một đầu máy xe lửa đang di chuyển từ Ba Lan và dừng lại tại một ga xe lửa Ukraine.

Chuyến tàu này khởi hành từ Warsaw đến Kiev và đã bị tấn công ở ga Yahodyn, tỉnh Volyn, cách biên giới Ba Lan 2km.

Trùng hợp là cựu Giám đốc CIA David Petraeus cũng đang ở trên một chuyến tàu khác hành trình ở gần đó và vị quan chức CIA thừa nhận là “đã rất sợ hãi”.

Sau đó, ông nói với tờ The New York Times rằng, âm thanh phát ra từ máy bay không người lái của Nga và những vụ nổ sau đó đã gây ra một cảm giác sợ hãi mạnh mẽ.

Vị cựu quan chức Quân đội Ba Lan nhấn mạnh tần suất ngày càng tăng của các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine từ lâu đã là nguồn gây lo ngại lớn đối với chính quyền Ba Lan và một số quốc gia châu Âu khác.

Nhưng ở thời điểm này, mối quan ngại càng gia tăng bởi các vụ tấn công này đã biến thành thường lệ, thể hiện rõ ý định của Nga là lập một hàng rào, chặn đứng tuyến vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự tới Ukraine.