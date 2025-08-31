Nga lần đầu tung USV đánh chìm tàu Ukraine: Moscow phản đòn thành công, nỗi ám ảnh đổi chiều?

USV Nga tấn công tàu hải quân Ukraine

Nga lần đầu tiên đánh chìm thành công một tàu trinh sát của hải quân Ukraine tại cửa sông Danube bằng xuông không người lái (USV). USV vốn là vũ khí mà Ukraine thường triển khai và gây ám ảnh cho hải quân Nga.

Phía hải quân Ukraine thừa nhận có một vụ tấn công nhằm vào một trong những tàu của nước này nhưng không tiết lộ cách thức thực hiện.

"Tàu trinh sát hạng trung Simferopol của Hải quân Ukraine đã bị một xuồng không người lái (USV) tốc độ cao đánh chìm tại cửa sông Danube", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. "Cuộc tấn công đã dẫn đến việc tàu Ukraine bị đánh chìm."

United24 – kênh truyền thông chính thức của Ukraine – đưa tin: “Đây là lần đầu tiên lực lượng Nga sử dụng xuồng không người lái hải quân để tấn công tàu chiến Ukraine”.

Tàu trinh sát Simferopol của Hải quân Ukraine. Ảnh: getty

Giới chức Ukraine không công khai danh tính con tàu cũng như chi tiết về tình trạng của nó.

“Chúng tôi xác nhận vụ tấn công nhằm vào con tàu”, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk nói với Ukrinform. “Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn an toàn, song việc tìm kiếm một số người vẫn đang tiếp tục. Đáng tiếc, một thủy thủ đã thiệt mạng và một số khác bị thương”.

Dù công bố video, Nga không đưa thêm thông tin chi tiết về loại tàu USV, địa điểm phóng hay tính năng cụ thể của nó.

Lợi thế khi triển khai USV

Với Moscow, đây được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến tại Biển Đen – nơi Ukraine từng khiến Hải quân Nga lúng túng khi sử dụng USV từ mùa thu năm 2022. Ngoài việc chế tạo USV, Nga còn thành lập các đơn vị chuyên trách để vận hành.

Theo báo Izvestia, Nga sẽ triển khai USV trong tất cả các hạm đội, đảm nhiệm cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp nhiều loại UAV và USV khác nhau sẽ cho phép Nga giám sát, trinh sát và tiêu diệt mục tiêu trên biển cũng như ven biển một cách hiệu quả. Hải quân Nga cũng đã đưa nội dung đào tạo về hệ thống này vào chương trình giảng dạy tại các học viện quân sự.

Chiến dịch USV của Ukraine tại Biển Đen đã chứng minh rằng một quốc gia gần như thiếu sức mạnh hải quân nhưng lại sở hữu một hạm đội xuồng không người lái (USV) hùng hậu vẫn có thể kiềm chế một trong những hạm đội lớn nhất thế giới. Trong hơn ba năm qua, các xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công cảng, tàu chiến và Cầu Kerch của Nga, buộc Hạm đội Biển Đen phải thu hẹp hoạt động và hạn chế hoạt động ở những nơi khác.

Khởi đầu với các tàu USV cảm tử chở đầy thuốc nổ, Ukraine dần phát triển thành công những biến thể tái sử dụng, có khả năng mang hệ thống phòng không, thậm chí bệ phóng UAV FPV và pháo hạm.

Song song, cách đó khoảng 482 km về phía đông, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) thông báo đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai trong năm nhằm vào tàu chiến Nga trên Biển Azov. Trung tướng Kyrylo Budanov cho biết cuộc tập kích hai mũi được thực hiện từ sâu trong hậu phương Nga bằng UAV.

Theo GUR, loạt UAV đầu tiên đã phá hủy radar của tàu tên lửa Buyan-M thuộc Dự án 21631. Đợt tấn công thứ hai gây thêm hư hại cho con tàu.

Buyan-M bị tấn công tại Vịnh Temryuk – địa điểm cách tiền tuyến hơn 209km, vốn được biết đến như nơi phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào Ukraine. Nga chuyển sang sử dụng Biển Azov làm bệ phóng từ tháng 6/2024, khi Biển Đen trở nên nguy hiểm hơn bởi các đòn tập kích liên tục của Ukraine bằng tên lửa và UAV.

GUR khẳng định cuộc tấn công khiến tàu tên lửa Nga phải ngừng hoạt động và rút khỏi khu vực chiến đấu.

Như vậy, cả hai cuộc tấn công – vào Simferopol và Buyan-M – đều cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của chiến thuật sử dụng UAV và USV nhằm đối phó lực lượng hải quân. Với việc Ukraine đã chứng minh hiệu quả của loại vũ khí này, nhiều khả năng trong thời gian tới, Nga cũng sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái.

(Theo The War Zone)



