Các cuộc diễn tập chung quy mô lớn về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược (chiến thuật) đang diễn ra ở Nga và Belarus.

Trong khi đó, một số đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương, Không quân Tầm xa, cùng với Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm đã hoàn thành những bài diễn tập sẵn sàng cho nhiệm vụ phóng tên lửa.

Là một phần của cuộc diễn tập lớn này, Bộ Quốc phòng Nga đã trình diễn tên lửa Kinzhal mang đầu đạn hạt nhân. Đoạn video đăng tải cho thấy quá trình chuẩn bị và cất cánh của máy bay chiến đấu MiG-31I được trang bị loại vũ khí này.

Các binh sĩ từ nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tham gia cuộc tập trận, họ thực hành trang bị đầu đạn đặc biệt cho tên lửa siêu thanh Kinzhal và điều khiển tiêm kích MiG-31I đến khu vực tuần tra được chỉ định.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã trình diễn cách thức triển khai các hệ thống tên lửa chiến lược cơ động các tuyến tuần tra chiến đấu và đến những vị trí triển khai dã chiến.

Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước (SLBM) cũng tham gia, triển khai đến các trường bắn hải quân để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Với động thái trên, giới chức quân sự Nga đã chứng minh rằng Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của họ luôn sẵn sàng cho bất kỳ thay đổi nào trong tình hình địa chính trị quốc tế.