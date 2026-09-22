Nga lại báo tin buồn cho thế giới

Nguồn thạo tin cho biết giới chức Nga đã đạt được đồng thuận về việc cần duy trì các hạn chế xuất khẩu diesel. Một trong những phương án đang được xem xét là gia hạn thêm 1 tháng, thậm chí lâu hơn. Bộ Năng lượng Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Moscow bắt đầu áp dụng lệnh cấm vào tháng 7, sau khi hàng loạt nhà máy lọc dầu bị tập kích, kéo công suất chế biến dầu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Biện pháp ban đầu được dự kiến chỉ kéo dài vài tuần nhằm ưu tiên nhiên liệu cho thị trường nội địa.

Tuy nhiên, khi tình trạng gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu chưa được giải quyết, Nga liên tục gia hạn biện pháp này, trước tiên đến hết tháng 8 và sau đó tới cuối tháng 9. Tuần trước, Moscow tiếp tục nghiên cứu phương án kéo dài thêm 1 tháng.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần tiếp theo Nga phải duy trì hạn chế xuất khẩu lâu hơn kế hoạch ban đầu, cho thấy sức ép lên ngành lọc dầu nước này chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

Diesel là mặt hàng đặc biệt quan trọng đối với Nga, không chỉ phục vụ giao thông mà còn được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, công nghiệp và vận tải hàng hóa. Việc hạn chế xuất khẩu giúp Moscow giữ thêm nguồn cung trong nước, qua đó giảm nguy cơ thiếu nhiên liệu và kiềm chế giá bán trong bối cảnh nhiều cơ sở chế biến phải ngừng hoạt động hoặc giảm công suất.

Tác động của quyết định này không chỉ giới hạn trong biên giới Nga. Trước khi áp dụng các hạn chế, nước này chiếm khoảng 10% nguồn cung diesel vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu, khiến Nga trở thành một trong những mắt xích quan trọng của thị trường nhiên liệu quốc tế.

Việc một phần đáng kể lượng diesel này biến mất khỏi thị trường diễn ra đúng lúc nguồn cung từ Trung Đông cũng gặp gián đoạn. Hai cú sốc đồng thời khiến thị trường diesel toàn cầu trở nên căng thẳng hơn và tạo thêm lực đẩy cho giá nhiên liệu.

Ước tính, xung đột tại Trung Đông đến nay khiến lượng diesel bị rút khỏi thị trường nhiều hơn tác động từ xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, việc Nga tiếp tục hạn chế xuất khẩu khiến nguồn cung thay thế càng trở nên khó tìm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho rằng xung đột Nga - Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng, đồng thời tuyên bố Moscow và Kyiv đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều chưa xác nhận một thỏa thuận ngừng tấn công như vậy. Các vụ tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng vẫn tiếp diễn, trong đó hệ thống lọc dầu Nga tiếp tục là một trong những mục tiêu đáng chú ý.

Theo Yahoo Finance