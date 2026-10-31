Nga không giấu giếm "đột phá công nghệ" dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2028: Đó là gì?

Sự kết hợp giữa thiết bị di động cá nhân và mạng lưới vệ tinh đang mở ra một chương mới cho ngành viễn thông toàn cầu.

Hạ tầng không gian và lộ trình rút ngắn của dịch vụ vệ tinh trực tiếp

Khái niệm duy trì liên lạc liền mạch tại những "vùng trắng" sóng di động – từ đại ngàn taiga, vùng lãnh nguyên giá lạnh cho đến các cụm đảo biệt lập – đang dịch chuyển mạnh mẽ từ định hướng lý thuyết sang lộ trình thực thi.

Theo ông Sergei Grachev, Phó Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Đột phá Viễn thông Radio Mạc Tư Khoa (NII Radio), công nghệ kết nối vệ tinh trực tiếp trên các dòng smartphone phổ thông có thể chính thức đi vào đời sống trong vòng 10 năm tới, thậm chí tiến trình này có khả năng hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Đòn bẩy quan trọng cho sự tăng tốc này đến từ việc đẩy nhanh tiến độ phóng các chùm vệ tinh quỹ đạo thấp. Đánh giá từ ông Denis Kuskov, Giám đốc điều hành hãng nghiên cứu thị trường TelecomDaily, dự án chùm vệ tinh do công ty công nghệ "Bureau 1440" phát triển hoàn toàn có thể hoàn thành việc triển khai hạ tầng vào năm 2028 nếu các kế hoạch không gặp chướng ngại lớn. Việc hạ tầng không gian sẵn sàng sớm hơn dự kiến là cơ sở để khả năng kết nối vệ tinh trên thiết bị di động được thương mại hóa trước mốc một thập kỷ.

Mô hình kinh tế và phân khúc người dùng trọng tâm

Mặc dù mang lại lợi thế vượt trội về khoảng khoảng cách và phạm vi bao phủ địa lý, dịch vụ viễn thông dựa trên hạ tầng không gian sẽ đi kèm mức chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với các gói cước di động mặt đất thông thường.

Do đó, công nghệ này không hướng đến mục tiêu thay thế mạng di động truyền thống tại các đô thị lớn, nơi mật độ trạm thu phát sóng đã tối ưu hóa hiệu quả kinh tế lẫn tốc độ truy cập.

Ảnh: RTVI

Đối tượng thụ hưởng chính của công nghệ vệ tinh được định vị ở những khu vực và lĩnh vực có tính chất đặc thù. Hệ thống này sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục trên các chuyến hải trình xa bờ, hoạt động hàng không thương mại hay các tuyến đường sắt xuyên băng tuyết.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp đảm bảo thông tin thông suốt cho lực lượng cứu hộ, y tế khẩn cấp và các đơn vị an ninh công cộng khi làm nhiệm vụ tại các vùng thiên tai hoặc các địa bàn xa xôi, nơi trạm BTS truyền thống không thể vươn tới.

Nút thắt phần cứng trên thiết bị cầm tay

Dưới góc độ kỹ thuật, thử thách lớn nhất của mô hình kết nối này hiện không nằm ở các khoảng không vũ trụ mà nằm ngay trong kết cấu của các thiết bị di động nhỏ gọn. Smartphone có thể thu tín hiệu truyền từ vệ tinh xuống một cách tương đối dễ dàng nhờ công suất phát lớn từ các chùm vệ tinh ngoài không gian.

tuy nhiên, quá trình truyền ngược dữ liệu từ điện thoại lên vệ tinh lại đòi hỏi mức năng lượng và công suất phát cực lớn. Việc tích hợp một bộ phát sóng mạnh mẽ, đi kèm hệ thống tản nhiệt hiệu quả và viên pin dung lượng lớn vào trong một lớp vỏ điện thoại siêu mỏng hiện vẫn là rào cản kỹ thuật chưa có lời giải triệt để từ các nhà sản xuất phần cứng.

Xét trên quy mô toàn cục, công nghệ kết nối vệ tinh dù sở hữu khả năng phủ sóng diện rộng nhưng vẫn gặp những giới hạn kỹ thuật nhất định, đặc biệt là tại các cực địa lý có vĩ độ quá cao hoặc các khu vực bị che chắn phức tạp.