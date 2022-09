Nga khẳng định không triển khai vũ khí hạng nặng gần nhà máy Zaporizhzhia

“Chính quyền Ukraine đã nói dối khi cho rằng Lực lượng vũ trang Nga sử dụng nhà máy Zaporizhzhia làm vỏ bọc để pháo kích vào quân đội Ukraine bằng các hệ thống pháo tầm xa”, ông Shoigu nói.



Bộ trưởng Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng rằng phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ xác nhận các tuyên bố của ông liên quan đến các loại vũ khí hiện có ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Shoigu lên án mạnh mẽ cuộc pháo kích của quân đội Ukraine vào nhà máy Zaporizhzhia, nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy tạo ra mối đe dọa thực sự về thảm họa hạt nhân ở châu Âu. Ông gọi các hành động của Ukraine là "khủng bố hạt nhân".

Tuyên bố của ông Shoigu đưa ra sau khi chính quyền Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Kiev vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là nhằm vào các loại vũ khí hạng nặng của Nga.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ tháng 3. Các nhân viên người Ukraine vẫn tiếp tục làm việc tại đây trong khi quân đội Nga chịu trách nhiệm canh gác và giám sát cơ sở này.

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau pháo kích khu vực xung quanh nhà máy Zaporizhzhia trong những tuần gần đây.

Ngày 1/9, Nhóm thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) do Tổng giám đốc Grossi dẫn đầu đã tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine. Phái đoàn IAEA sẽ đánh giá thiệt hại vật chất của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, xác định hiệu quả của hệ thống an ninh và mức độ an toàn của cơ sở này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã cử 2 nhóm biệt kích Ukraine đánh chiếm nhà máy Zaporizhzhia./.