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Nga hạ thủy tàu dài gần 62 mét, nặng 890 tấn, thân làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối, tầm hoạt động hơn 2.400 km, chuyên thực hiện nhiệm vụ siêu đặc biệt

Y Vân
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Các tàu thuộc dự án này đang thực hiện thành công các nhiệm vụ trên khắp các vùng biển của Nga.

Ngày 30/9, lễ hạ thủy tàu quét mìn Semyon Agafonov đã diễn ra tại xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky (thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất, USC) ở St. Petersburg, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đây là tàu quét mìn thứ 12 thuộc Dự án 12700 Alexandrit của Hải quân Nga.

"Tàu quét mìn hải quân hiện đại nhất Semyon Agafonov đã được hạ thủy dưới sự chứng kiến của Phó Tư lệnh Hải quân phụ trách vũ khí, Phó Đô đốc Igor Mukhametshin, Phó Giám đốc điều hành USC phụ trách đóng tàu quân sự và các chương trình đặc biệt Andrey Bogomolov, đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg, Giám đốc điều hành Xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky Sergey Karachkov, Kỹ sư trưởng Cục thiết kế Almaz thuộc USC Mikhail Alyoshin và các vị khách quý khác", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo ông Mukhametshin, các tàu thuộc lớp này hiện đang thực hiện thành công các nhiệm vụ trên khắp các vùng biển của Nga.

"Hôm nay là một sự kiện đáng chú ý, chứng minh tính đúng đắn của các quyết định được đưa ra vào thời điểm đó bởi lãnh đạo Hải quân Nga, Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp đóng tàu của chúng ta về việc đóng hàng loạt tàu thuộc lớp này tại Xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky. Chúng ta đã làm chủ được công nghệ phức tạp nhất", ông Mukhametshin nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

Theo lệnh của tổng tư lệnh Hải quân Nga, con tàu được đặt tên theo Anh hùng Liên Xô Semyon Agafonov, người từng phục vụ trong Đội Trinh sát Đặc biệt số 181 thuộc Hạm đội phương Bắc trong Thế chiến II. Ông đã thực hiện 50 nhiệm vụ và tham gia các cuộc đột kích phía sau chiến tuyến của địch. Ngày 5/11/1944, Semyon Agafonov được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Các tàu quét mìn thuộc Dự án 12700 có trọng tải 890 tấn, chiều dài 61,6 m và chiều rộng 10,3 m. Chúng có thể đạt tốc độ lên đến 16,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 dặm (2.414 km) và thời gian hành trình 10 ngày. Các tàu này có khả năng tìm và phá hủy mìn cả trong nước và trên biển. Vũ khí tàu bao gồm hệ thống pháo AK-306 và súng máy.

Thân tàu được làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối. Nhờ vậy, ngòi nổ từ tính của thủy lôi không phản ứng với chúng. Ngoài ra, chất liệu này còn nhẹ hơn kim loại 20% và bền hơn.

Hệ thống Diamant được lắp đặt trên các tàu quét mìn. Hệ thống này bao gồm 2 tàu ngầm trang bị robot dưới nước. Nhờ đó, hệ thống có thể vô hiệu hóa các bãi mìn trong bán kính 10 km ở độ sâu lên đến 100 m. Các tàu ngầm này có động cơ giảm tiếng ồn, được trang bị thiết bị định vị thủy âm và từ kế.

Các tàu này cũng được trang bị hệ thống tìm kiếm và phá hủy thủy lôi Alexandrite-ISPUM, được thiết kế để phát hiện các vật thể dưới đáy biển sâu. Hệ thống này bao gồm một phương tiện dưới nước điều khiển từ xa có thể tìm thấy các vật thể ở khoảng cách lên đến 500 m và ở độ sâu lên đến 300 m.

Theo Tass, Iz.ru

Tags

Dự án 12700

Hải quân Nga.

St. Petersburg

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