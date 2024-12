Nga giật mình trước nguy cơ Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu dầu mỏ và than đá?

Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã lan ra ngoài biên giới và hiện đang đe dọa các nhà cung cấp năng lượng lớn.

Vào thời điểm này, gã khổng lồ châu Á đã giảm nhu cầu nhiên liệu và theo đó, họ giảm nhập khẩu hầu hết các loại nguyên liệu thô, điều này chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến Nga.

Dựa trên kết quả 10 tháng đầu năm 2024, tỷ trọng than Nga trong tổng lượng mua của Trung Quốc vào khoảng 18% so với 23% trong cùng kỳ năm 2022, điều này được nêu trong báo cáo của Trung tâm Chỉ số Giá (PIC).

Theo Bộ Năng lượng Nga, Trung Quốc chiếm tới 48% tổng lượng than xuất khẩu của nước này. Năm 2023, Moskva tăng nguồn cung cho Bắc Kinh thêm 42%, lên mức 100 triệu tấn, nhưng năm nay xuất khẩu đang sụt giảm đáng kể và mạnh mẽ.

Như hãng tin Anh Reuters viết, trong nửa đầu năm nay, nguồn cung giảm 8% mỗi tháng so với cùng kỳ năm ngoái, xuống ở mức còn 45,5 triệu tấn.

Thị phần than Nga trên thị trường Trung Quốc đang lao dốc, chủ yếu do nhu cầu nhiên liệu năng lượng rắn suy giảm giữa bối cảnh giá thấp và hạn chế xuất khẩu.

Sự tăng trưởng nguồn cung nguyên liệu thô sang Trung Quốc còn bị hạn chế bởi thuế nhập khẩu mà Bắc Kinh áp dụng vào năm 2014 đối với than antraxit, than cốc và than nhiệt ở mức 3 - 6%, trong khi mức thuế này không áp dụng đối với than có nguồn gốc từ Indonesia và Australia, do hiệu lực của các hiệp định thương mại.

Nhìn chung theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu than từ Nga giảm 9% so với cùng kỳ, xuống còn 164 triệu tấn. Vào cuối năm 2024, các nhà phân tích dự đoán mức giảm 9 - 10% so với giai đoạn so sánh trước đó.

Sau than đá, Trung Quốc sẽ giảm mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga?

Nhưng điều tồi tệ tiếp theo mà Trung Quốc có thể thực hiện là bắt đầu giảm nhập khẩu dầu của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Bắc Kinh đã đạt đến ngưỡng lịch sử - mức tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ đạt mức cao nhất.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đối với xăng dầu ở thị trường nội địa và tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước, vốn cho đến gần đây vẫn là khách hàng tích cực của dầu thô từ Liên bang Nga.

Các chuyên gia chắc chắn rằng trong trường hợp này, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm xăng dầu từ Nga sang thị trường lớn nhất châu Á không thể tránh khỏi sự sụt giảm mạnh, đây là kịch bản Moskva đặc biệt lo ngại.