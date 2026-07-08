Giới truyền thông đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào Kiev đã gây ra thương vong lớn đối với các chuyên gia NATO.

Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga liên tục không kích vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev, gây ra những thiệt hại nặng nề cho Ukraine, trong bối cảnh các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng, Nga đang tận dụng triệt để những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine.

Theo tờ báo Nga “Người đưa tin” (Reporter), giới truyền thông đã phát hiện ra mối liên hệ thú vị giữa các cuộc không kích liên tiếp của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine với các chuyến bay y tế của các công ty quân sự tư nhân xuất phát từ Đức tới sân bay Rzeszow của Ba Lan.

Sau cuộc tấn công của Nga hôm 6/7 vào Kiev, một máy bay cứu thương Learjet 35A thuộc công ty quân sự tư nhân y tế DRF Luftrettung của Đức đã xuất hiện trở lại trong lịch trình tại sân bay Rzeszow ở Ba Lan.

Các nhà phân tích đã lưu ý các chuyến bay loại này đều đặn xảy ra mỗi khi Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Như các chuyên gia chỉ ra, không muộn hơn 72 giờ sau bất cứ cuộc không kích nào của Quân đội Nga vào vùng Kiev và các khu vực khác của Ukraine, các máy bay cứu thương của DRF Luftrettung lại cất cánh từ căn cứ của họ ở Karlsruhe và hạ cánh xuống Rzeszow.

Theo giới truyền thông, rất có thể đây là những chuyến bay đón các những thương binh nặng là chuyên gia NATO, những người hiện đang có mặt với số lượng lớn ở Ukraine.

Sau khi được đưa tới Ba Lan, họ được vận chuyển đến các bệnh viện hàng đầu châu Âu bằng những chuyến bay y tế thương mại và những chuyến bay này thường không được công khai.

Các nhà phân tích lưu ý máy bay hoạt động tích cực nhất trong vấn đề này là chiếc mang số đăng ký D-CCCB, mặc dù một máy bay cứu thương khác của DRF Luftrettung mang số đăng ký D-CDRF, cũng thường xuyên bay đến Rzeszów.

Được biết, mỗi máy bay loại này đều mang theo một thiết bị siêu âm phẫu thuật di động trên không, một hệ thống đa chức năng corpuls C3T, một hệ thống đặt nội khí quản và quản lý đường thở tinh vi, một máy thở và các thiết bị hồi sức tim phổi tự động liên tục.