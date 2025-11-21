Nga đưa phiên bản tiêm kích tàng hình Su-75 đến Trung Đông

Sukhoi đã trình làng phiên bản hoàn chỉnh của máy bay chiến đấu tàng hình Su-75 Checkmate tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Phiên bản này có cánh được nâng cấp và thân sau được thiết kế lại, khung máy bay đánh dấu bằng số 750 cho thấy phiên bản hoàn thiện nhất từ trước đến nay của Checkmate.

Phát biểu bên lề triển lãm, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Rostec Sergey Chemezov tuyên bố, máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm trên đường băng.

Máy bay Su-75 phiên bản có người lái (trái) và không người lái (phải).

"Việc phát triển máy bay mới cần một khoảng thời gian đáng kể, trung bình từ 10 đến 15 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Máy bay của chúng tôi gần như đã ở giai đoạn bay thử nghiệm", ông nói.

Theo ông Chemezov, Rostec tiếp tục tối ưu hóa thiết kế và tin rằng Su-75 sẽ thu hút được nhiều khách hàng nhờ giá thành thấp, cấu hình một động cơ và khả năng tác chiến linh hoạt, đáp ứng cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Sukhoi cho biết Checkmate sử dụng cửa hút khí siêu thanh không bộ chuyển hướng, đuôi chữ V và các khoang treo vũ khí trong-ngoài, cho phép mang tải trọng 6.000-7.400 kg. Thiết kế khí động học được tối ưu để giảm tín hiệu radar nhưng vẫn bảo đảm hoạt động hiệu quả ở độ cao lớn.

Theo các thông số kỹ thuật công bố, Su-75 có chiều dài 17,7 m, sải cánh 11,8 m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 26 tấn. Máy bay hướng tới tốc độ gần Mach 1,8 - 2,0, tầm bay 2.900 - 3.000 km và trần bay khoảng 16.500 m.

Vũ khí dự kiến của Checkmate gồm tên lửa không đối không R-77, R-74M, tên lửa dẫn đường Kh-38, Kh-59MK2, tên lửa chống hạm Kh-35E, cùng nhiều loại bom dẫn đường và cụm pháo tùy chọn. Với cấu hình này, Su-75 được xếp vào cùng phân khúc với Gripen E, KF-21 và các dòng chiến đấu cơ đa năng hạng trung.

Sukhoi dự kiến phát triển Su-75 với ba biến thể: Phiên bản tàng hình một chỗ ngồi, phiên bản hai chỗ ngồi cho huấn luyện hoặc tấn công, và phiên bản không người lái hoàn toàn đóng vai trò như "người bạn đồng hành trung thành". Phương pháp tiếp cận mô-đun giúp các biến thể chia sẻ chung khung thân và hệ thống điện tử hàng không, đồng thời dễ dàng tùy biến theo yêu cầu nhiệm vụ.