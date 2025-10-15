Cựu Tư lệnh Không quân Nga Vladimir Popov gần đây cho biết, máy bay đánh chặn tầm xa thế hệ tiếp theo của Nga, thường được gọi là MiG-41, thuộc chương trình PAK DP, đã đạt đến giai đoạn hoàn thiện cấu hình bên ngoài. Ông lưu ý rằng, nguyên mẫu dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong vài năm tới, đồng thời mô tả quá trình này là sự tiếp nối công việc thiết kế ban đầu, được khởi xướng từ những năm 1980.

MiG-41 được kỳ vọng sẽ thay thế máy bay đánh chặn MiG-31, đang được biên chế trong lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo mô tả của chương trình PAK DP, MiG-41 sở hữu hiệu suất chưa từng có đối với một máy bay đánh chặn, bao gồm tốc độ trên Mach 4, khả năng hoạt động ở độ cao gần không gian và tích hợp hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

Máy bay dự kiến sẽ có cả phiên bản có người lái và không người lái, trong đó phiên bản không người lái được phát triển từ nền tảng có người lái cơ bản.

Các nhiệm vụ được lên kế hoạch mở rộng ra ngoài phạm vi đánh chặn máy bay thông thường, bao gồm cả việc tấn công tên lửa siêu thanh, máy bay tàng hình và máy bay trinh sát hoạt động ở độ cao lớn. Ngoài ra, MiG-41 dự kiến có thể thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, mang lại cho nó chức năng chống vệ tinh tiềm năng.

Theo thông tin từ Army Recognition , MiG-41 được mô tả là có chiều dài khoảng 25 mét, sải cánh 22 mét và chiều cao 6,5 mét. Trọng lượng rỗng dự kiến khoảng 50.000 kg và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 100.000 kg.

Máy bay được thiết kế với cầu hình hai động cơ, đạt tốc độ lên tới Mach 4,3 (khoảng 5.300 km/h), trần bay khoảng 12.500 mét và tầm hoạt động gần 5.000 km. Các giá trị này cho thấy một máy bay đánh chặn lớn hơn và mạnh hơn đáng kể so với MiG-31, đưa nó vào loại được thiết kế cho các hoạt động tầm rất xa và các nhiệm vụ ở độ cao lớn. Do đó, MiG-41 được định vị là sự kết hợp giữa công nghệ thế hệ thứ năm và thứ sáu, kết hợp khả năng tàng hình, tầm bay và tốc độ trong một nền tảng duy nhất.

Trong khi Nga thông báo về thiết kế hoàn thiện và nguyên mẫu MiG-41 sắp ra mắt cho thấy sự tiến triển ổn định, một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về tiến độ của dự án.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Nga đã gặp khó khăn một thời gian dài trong việc triển khai các chương trình máy bay chiến đấu tiên tiến, trong đó, Su-57 là một ví dụ. Cuộc thảo luận ban đầu về khái niệm thế hệ thứ sáu vẫn chỉ giới hạn ở các mô hình và phác thảo hơn là các nguyên mẫu hoạt động. Những thực tế này cho thấy rằng, ngay cả khi MiG-41 đã vượt qua các giai đoạn thiết kế, việc chuyển đổi từ bản vẽ sang máy bay đánh chặn tốc độ cao sẽ khó khăn hơn nhiều.