Tiêu điểm

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã rời khỏi đất nước hôm 12/10 giữa làn sóng biểu tình lan rộng, Reuters dẫn nguồn tin quân sự, lãnh đạo phe đối lập và ngoại giao cho biết.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Siteny Randrianasoloniaiko, Lãnh đạo đối lập tại quốc hội Madagascar: "Chúng tôi đã gọi cho nhân viên của văn phòng tổng thống và họ xác nhận rằng ông ấy [Tổng thống Rajoelina] đã rời khỏi đất nước".

Tổng thống Rajoelina tiết lộ ông phải di chuyển đến một địa điểm an toàn để bảo vệ tính mạng, tuyên bố sẽ không "cho phép Madagascar bị hủy diệt" trong một bài phát biểu trực tiếp tới quốc dân được phát trên Facebook tối 13/10.

Nguồn ngoại giao của Reuters cho biết ông Rajoelina từ chối từ chức.

Bối cảnh

Các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở Madagascar hôm 25/9 do tình trạng thiếu nước và điện, nhưng nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy với nhiều bất bình khác, bao gồm tham nhũng, quản lý kém và thiếu các dịch vụ cơ bản.

CAPSAT – đơn vị quân đội tinh nhuệ từng giúp ông Rajoelina lên nắm quyền năm 2009 – đã quay lưng, từ chối trấn áp người biểu tình và hộ tống hàng ngàn người biểu tình ở quảng trường chính của thủ đô Antananarivo. CAPSAT tuyên bố nắm quyền điều hành quân đội và bổ nhiệm một vị chỉ huy mới cho quân đội.

Một nhánh của lực lượng hiến binh cũng chiếm quyền kiểm soát và bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Chủ tịch Thượng viện Madagascar đã bị cách chức, người thay thế tạm thời là Jean André Ndremanjary.

Đáng chú ý

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ ngày 25/9, theo Liên Hợp Quốc.

Theo Reuters, ông Rajoelina đã rời Madagascar trên một chiếc máy bay quân sự của Pháp hôm 12/10. Đài phát thanh Pháp RFI cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Emmanuel Macron.

Ông Macron chưa xác nhận việc hỗ trợ, nhưng kêu gọi duy trì trật tự hiến pháp và cảnh báo không lợi dụng sự bất mãn của giới trẻ để phục vụ mục tiêu quân sự

Hành động cuối cùng trước khi rời đi: Ông Rajoelina ký lệnh ân xá cho một số người, trong đó có 2 công dân Pháp từng bị kết án trong 1 âm mưu đảo chính năm 2021

Bức tranh xã hội: Madagascar, nơi độ tuổi trung bình dưới 20, có dân số khoảng 30 triệu người, khoảng 75% sống trong cảnh nghèo đói. GDP bình quân đầu người giảm 45% từ thời điểm độc lập vào năm 1960 đến năm 2020.