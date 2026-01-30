Nga đồng ý tạm dừng tấn công Kiev trong một tuần, Ukraine lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky nói rằng, những ngày tới sẽ cho thấy liệu Mátxcơva có tuân thủ thỏa thuận hay không.

"Các nhóm trợ lý của chúng tôi đã thảo luận về điều này tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Chúng tôi kỳ vọng các thỏa thuận sẽ được thực hiện”, ông Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X. "Các bước giảm leo thang đang góp phần vào tiến bộ thực sự hướng tới chấm dứt chiến tranh”.

Ngay sau đó, trong bài phát biểu video hằng đêm, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Washington về sáng kiến trên: "Cảm ơn phía Mỹ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng ở thời điểm này. Và chúng ta hãy hy vọng rằng Mỹ sẽ thành công trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nga sẽ dừng tấn công các mục tiêu ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine “trong một tuần”. Ông Trump cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi ông “đích thân đề nghị” Tổng thống Nga Vladimir Putin tạm dừng các cuộc tấn công.

“Vì thời tiết cực lạnh, tôi đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin không nhắm vào Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần”, ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp nội các hôm 29/1. Tổng thống Putin “đã đồng ý làm điều đó”, ông Trump tiếp tục, nói thêm rằng “chúng tôi rất vui mừng” với quyết định này.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng, theo đó cả hai bên sẽ ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy và lưới điện của đối phương. Lời kêu gọi càng mạnh mẽ hơn trong tuần này, khi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng điện lực khiến gần một triệu hộ gia đình ở Kiev bị mất điện hôm 28/1, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denis Shmigal.

Nhiệt độ tại thủ đô Ukraine dự kiến sẽ giảm xuống -13 độ C trong vài ngày tới.

Nga khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở được lực lượng Ukraine sử dụng, và các cuộc tấn công của họ là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga từ phía Kiev.

Nga đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng vào tháng 3 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine bị cáo buộc đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn chỉ vài ngày sau đó, phát động các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga. Thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva đã chọn không trả đũa, mà muốn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.