Nga đón tin vui chưa từng có ngay tại láng giềng Việt Nam

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Ngư nghiệp Nga (VARPE), tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Nga sang thị trường Trung Quốc ước đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng gần 300 triệu USD so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2025, xuất khẩu hải sản của Nga sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, chủ yếu nhờ giá cá minh thái tăng cao.

Động lực then chốt của tăng trưởng đến từ cá minh thái Alaska – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga. Trong năm 2025, giá cá minh thái đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh so với năm trước, trong khi sản lượng chỉ tăng nhẹ. Nhờ đó, tổng giá trị xuất khẩu cá minh thái sang thị trường này tăng hơn 20%, đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch hải sản Nga xuất khẩu sang Trung Quốc.

VARPE cho biết, đà tăng giá cá minh thái xuất phát từ việc Nga điều chỉnh giảm hạn ngạch khai thác tại ngư trường biển Bering, qua đó phát đi tín hiệu thắt chặt nguồn cung đối với thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, việc Nga bãi bỏ hoàn toàn thuế xuất khẩu đối với hải sản từ năm 2025 đã giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nga tại châu Á, đặc biệt so với các đối thủ như Mỹ và Na Uy.

Ngoài cá minh thái, xuất khẩu cua của Nga sang Trung Quốc trong năm 2025 tăng về sản lượng, trong khi giá xuất khẩu tương đối ổn định, giúp tổng doanh thu duy trì ngang bằng năm trước. Ngược lại, xuất khẩu bột cá gặp nhiều khó khăn do giá giảm mạnh dưới áp lực cạnh tranh từ nguồn cung lớn của Peru, khiến tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này sụt giảm dù khối lượng tăng.

Nhìn chung, thương mại hải sản Nga – Trung Quốc năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các mặt hàng. Cá minh thái tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt kim ngạch hải sản Nga tại thị trường Trung Quốc trong năm 2026.

Theo nhận định từ các tổ chức nghiên cứu thị trường, Nga có tiềm năng tiếp tục gia tăng thị phần tại Trung Quốc nhờ nguồn lợi thủy sản phong phú và vị trí địa lý thuận lợi cho vận chuyển. Việc mở rộng xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng, ổn định sản lượng khai thác và tăng cường chế biến sâu được xem là những yếu tố quan trọng giúp Nga củng cố vị thế.

Sự tăng trưởng liên tục này cho thấy Nga đang dần trở thành một đối tác cung ứng thủy sản quan trọng của Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành thủy sản Nga trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tiếp tục tăng.

Theo số liệu của Cơ quan Liên bang Nga về Thủy sản (Rosrybolovstvo), tổng sản lượng khai thác tự nhiên của Nga năm 2025 ước đạt 4,6 triệu tấn, trong đó khu vực Viễn Đông chiếm 3,57 triệu tấn. Dù sản lượng cá minh thái tăng 8,7% lên 2,15 triệu tấn, tổng sản lượng thủy sản cả nước vẫn giảm 5,6% do sản lượng cá tuyết Đại Tây Dương sụt giảm mạnh.