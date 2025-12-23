Nga đón tin vui

Dù là tin vui, nhưng theo tính toán của Reuters, nguồn thu này vẫn không thể thay thế tổn thất to lớn mà Nga gánh chịu sau khi đánh mất thị trường khí đốt châu Âu, từng là "con gà đẻ trứng vàng" của ngân sách quốc gia.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, tập đoàn Gazprom dự kiến xuất khẩu khoảng 38,6 đến 38,7 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc qua tuyến Dòng chảy Siberia trong năm nay. Con số này vượt nhẹ so với công suất thiết kế hàng năm 38 tỷ mét khối và tăng đáng kể so với mức 31 tỷ mét khối năm 2024.

CEO của Gazprom, Alexei Miller, từng phát biểu hồi tháng 10 rằng lượng cung qua tuyến này trong năm 2025 sẽ vượt ngưỡng công suất thiết kế. Trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc hồi tháng 9, hai nước đã nhất trí tăng thêm 6 tỷ mét khối mỗi năm qua tuyến này, đưa tổng lượng khí lên 44 tỷ mét khối/năm trong tương lai.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đồng ý nâng lượng khí mua qua tuyến từ đảo Sakhalin (Viễn Đông Nga) lên 12 tỷ mét khối/năm, từ mức 10 tỷ mét khối trước đó. Tuyến này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027.

Nga và Trung Quốc cũng đã “bật đèn xanh” cho tuyến Dòng chảy Siberia 2 - một dự án khổng lồ có thể vận chuyển thêm 50 bcm khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí ở Bắc Cực của Nga qua lãnh thổ Mông Cổ tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, giá bán khí vẫn là rào cản lớn nhất khiến dự án chưa thể triển khai thực tế. Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, luôn giữ lập trường cứng rắn về giá cả, đặc biệt khi Nga đang trong thế yếu vì bị phương Tây cô lập.

Dù Nga đã chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022, việc chuyển hướng dòng khí đốt, vốn đòi hỏi hạ tầng phức tạp và thời gian đàm phán kéo dài, vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bất chấp những tiến triển tại châu Á, thực tế cho thấy doanh thu từ xuất khẩu khí đốt của Nga sẽ không bao giờ trở lại mức đỉnh trước đây. Bộ Kinh tế Nga ước tính rằng doanh thu từ khí đốt bán sang Trung Quốc trong giai đoạn 2025-2028 sẽ thấp hơn 30-40% so với xuất khẩu sang châu Âu trước đây.

Hiện tại, tuyến TurkStream qua Biển Đen là tuyến duy nhất Nga còn duy trì để cung cấp khí cho châu Âu. Tuyến trung chuyển qua Ukraine, vốn chiếm 12 đến 15 tỷ mét khối/năm, đã dừng hoàn toàn từ đầu năm nay do Moskva và Kyiv không đạt được thỏa thuận gia hạn.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nga, khí đốt mang về cho ngân sách khoảng 420 tỷ rúp (5,28 tỷ USD) trong 11 tháng đầu năm. Dự báo, năm 2025 Nga chỉ thu khoảng 470 tỷ rúp từ khí đốt, thấp hơn 71% so với kỷ lục 1.630 tỷ rúp năm 2022, thời điểm giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt vì khủng hoảng năng lượng.

Tham khảo Reuters﻿