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Nga đón tin dữ từ 2 nước láng giềng châu Âu

Y Vân
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Động thái của 2 quốc gia EU này có thể cắt đứt một tuyến đường vận chuyển thay thế quan trọng đối với các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga.

Nga đón tin dữ từ 2 nước láng giềng châu Âu - Ảnh 1.

Latvia và Lithuania đang xem xét cấm các lô hàng ngũ cốc của Nga qua các cảng của 2 nước này, Reuters đưa tin.

Theo hãng tin, chính phủ Latvia sẽ họp vào 8/9 để thảo luận về lệnh cấm này.

Litva cho rằng việc sử dụng các cảng của nước này để xuất khẩu ngũ cốc của Nga không còn chấp nhận được nữa nhưng không công bố bất kỳ biện pháp cụ thể nào.

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius nói với Reuters: "Việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga mà sử dụng cơ sở hạ tầng của Litva đi ngược lại các giá trị của chúng tôi".

Các nhà xuất khẩu Nga chủ yếu vận chuyển ngũ cốc qua Latvia - quốc gia thành viên EU và NATO - và dự kiến lượng hàng xuất khẩu sẽ tăng mạnh vào tháng tới.

Ông nói thêm rằng việc vận chuyển ngũ cốc giữa lục địa Nga và vùng lãnh thổ Kaliningrad, thông qua Litva, sẽ không bị ảnh hưởng.

Lệnh cấm của Latvia và Lithuania có thể cắt đứt một tuyến đường vận chuyển thay thế quan trọng đối với các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga trong bối cảnh các tuyến vận chuyển thông thường qua Biển Đen và Biển Azov đã bị tê liệt do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo số liệu ngành, trong mùa xuất khẩu vừa qua (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026), Nga đã xuất khẩu 46,3 triệu tấn ngũ cốc qua các cảng ở Biển Azov và Biển Đen, chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển của Nga.

Các cảng Baltic của Nga chỉ vận chuyển khoảng 1 triệu tấn và thêm 1 triệu tấn xuất khẩu thông qua cảng của các quốc gia Baltic.

Arkady Zlochevsky, người đứng đầu Liên minh Ngũ cốc Nga, xuất khẩu ngũ cốc của Nga thông qua các nước Baltic có thể đạt từ 5 - 6 triệu tấn trong mùa vụ này hoặc thậm chí là 10 tấn nếu các cảng của Estonia cũng được đưa vào sử dụng.

Theo Reuters, Azernews﻿

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Latvia

Lithuania

Ngũ cốc

ngũ cốc Nga

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