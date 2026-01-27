Nga đón thêm tin vui lớn từ Trung Quốc

Ảnh minh họa

Nga và Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với dự án Arctic LNG 2, khi việc giao hàng vẫn diễn ra đều đặn sang năm 2026.

Theo dữ liệu từ LSEG, nhà ga khí hóa lỏng Beihai của Trung Quốc đã tiếp nhận lô hàng LNG đầu tiên trong năm mới từ dự án của Nga. Tàu chở LNG Buran đã lấy hàng từ kho chứa nổi gần Murmansk vào ngày 25/12 và di chuyển qua tuyến kênh đào Suez để đến Trung Quốc.

Dự án Arctic LNG 2 do Novatek vận hành hiện đang chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu, nhưng Nga vẫn duy trì xuất khẩu LNG sang Trung Quốc. Việc vận chuyển trong mùa đông khắc nghiệt đã khiến Novatek sử dụng tuyến đường kênh đào Suez thay vì tuyến biển phía Bắc, vốn bị băng giá hạn chế khả năng đi lại.

Ngoài ra, tàu chuyên dụng Christophe De Margerie – có khả năng di chuyển qua lớp băng Bắc Cực quanh năm cũng tiếp tục vận chuyển LNG từ dự án Arctic LNG 2, với lô hàng thứ ba dự kiến xuất khẩu từ ngày 20/12. Bên cạnh đó, Nga còn tăng cường vận chuyển LNG từ mỏ Portovaya LNG trên Biển Baltic, nơi cũng chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nguồn cung liên tục từ Arctic LNG 2 và Portovaya LNG có thể giải thích khối lượng nhập khẩu LNG kỷ lục từ Nga mà Trung Quốc ghi nhận trong tháng 12, vượt xa các dự đoán trước đó và gấp hơn hai lần so với các ước tính từ nhiều dịch vụ theo dõi tàu biển.

Các diễn biến này cho thấy hoạt động thương mại khí đốt giữa Nga và Trung Quốc vẫn duy trì mạnh mẽ, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế, và tiếp tục góp phần định hình thị trường LNG toàn cầu.

Năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang Trung Quốc, với sản lượng giao hàng tăng mạnh và liên tục lập kỷ lục theo tháng. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 9 đánh dấu đỉnh cao khi lượng giao đạt khoảng 1,3 triệu tấn, giúp Nga vượt Australia để trở thành nhà cung cấp LNG lớn nhất cho Trung Quốc. Ước tính cả năm 2025, Nga xuất sang Trung Quốc khoảng 11 triệu tấn LNG, dù tổng xuất khẩu LNG của nước này giảm nhẹ xuống 31,3 triệu tấn do các vấn đề bảo trì và hậu cần.

Tính chung giai đoạn 2022–2025, xuất khẩu LNG của Nga sang Trung Quốc gần như tăng gấp đôi, từ 6,8 triệu tấn lên khoảng 11 triệu tấn, cho thấy xu hướng chuyển hướng dòng chảy năng lượng của Moscow sang thị trường châu Á tiếp tục được củng cố.