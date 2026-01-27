GDP nước này vượt cả Singapore nhưng chi phí sống lại rẻ nhất Asean

Gần đây, dữ liệu chi phí sinh hoạt toàn cầu công bố Indonesia là quốc gia có chi phí sống thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á theo Cost of Living Index (Chỉ số Chi phí sinh hoạt) của nền tảng dữ liệu trực tuyến Numbeo.

Chỉ số này đo lường chi phí sinh hoạt tổng hợp như tiêu dùng, nhà ở, thực phẩm, dịch vụ… và so sánh với chuẩn là thành phố New York (chỉ số = 100).

Theo kết quả cập nhật Cost of Living Index 2026, chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1 — mức thấp nhất trong khu vực ASEAN và nằm trong nhóm 8 quốc gia có chi phí sống rẻ nhất châu Á.

Numbeo làm rõ rằng, với chỉ số 26,1, chi phí sinh hoạt ở Indonesia thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Singapore (87,7), Thái Lan, Malaysia hay Philippines. Trong đó, Singapore được ghi nhận là quốc gia có mức chi phí sinh hoạt cao nhất ASEAN, trong khi Indonesia đứng ở phía ngược lại.

Cơ chế tính chỉ số của Numbeo dựa trên mức giá của các nhóm dịch vụ và hàng hóa phổ biến nhất tại từng quốc gia, bao gồm chi phí thuê nhà, thực phẩm, giao thông và các dịch vụ thiết yếu.

Việc Indonesia có chỉ số chi phí sinh hoạt thấp như vậy phản ánh giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại nước này rẻ hơn đáng kể so với khu vực và nhiều nước châu Á, góp phần làm cho chi phí giữ cuộc sống hàng ngày ở Indonesia rẻ hơn hầu hết các quốc gia ASEAN khác.

Không chỉ chi phí sinh hoạt chung, Numbeo và các báo cáo liên quan còn chỉ ra rằng giá thuê nhà, thực phẩm tại chợ, chi phí đi lại nội đô và nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu cơ bản đều thấp hơn ở Indonesia so với hầu hết các nước khác trong khu vực.

Việc này khiến Indonesia trở nên hấp dẫn không chỉ với người dân bản địa có thu nhập thấp và trung bình, mà còn với các nhóm người nước ngoài tìm môi trường sống “rẻ” khi làm việc, học tập hay nghỉ hưu tại khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chi phí sống rẻ nhất chỉ là một thước đo. Chi phí thấp không nhất thiết đồng nghĩa chất lượng dịch vụ hay mức thu nhập trung bình cao, mà phản ánh sự khác biệt về giá cả địa phương và mức tiêu thụ hàng hóa so với các nền kinh tế lớn hơn.

Trong bối cảnh này, Indonesia đang là đích đến hấp dẫn đối với người tiêu dùng tìm kiếm chi phí sinh hoạt thấp ở một nền kinh tế đang phát triển trong khu vực, nhất là khi so với các quốc gia có mức sống và giá dịch vụ cao hơn như Singapore, Malaysia hay Thái Lan.

Ở góc độ kinh tế rộng hơn, Indonesia là nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á với quy mô GDP lớn và lực lao động dồi dào. Các báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh việc tăng cường sức bền kinh tế và cải thiện hạ tầng nhằm hỗ trợ phát triển cạnh tranh toàn cầu.

Trong bối cảnh biến động chi phí sinh hoạt toàn cầu và áp lực giá cả tăng nóng ở nhiều quốc gia, việc Indonesia duy trì mức chi phí sinh hoạt thấp nhất trong khu vực ASEAN đặt ra những điểm cân nhắc cho cả nhà hoạch định chính sách, người lao động di cư và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế khi đánh giá môi trường sống và kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á.