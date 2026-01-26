Nhận một khoản tiền từ bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế TNCN

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vào ngày 10/12/2025. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định chi tiết các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, “thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật” được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo website của Bảo Việt Nhân Thọ, các sự kiện bảo hiểm thường gặp đối với một khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ gồm có tử vong, thương tật do tai nạn và bệnh tật.

Cụ thể, tử vong là trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do bệnh tật, tai nạn hay tuổi già. Thương tật do tai nạn là trường hợp rủi ro xảy đến, khi người được bảo hiểm không may gặp phải tai nạn và bị thương tật bộ phận vĩnh viễn hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Tùy theo mức độ thương tật mà bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện chi trả để bù đắp phần nào chi phí giúp người bệnh yên tâm điều trị. Bệnh tật là trường hợp người được bảo hiểm chẳng may mắc các bệnh lý nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư…

Tương ứng với từng sự kiện bảo hiểm thì bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện chi trả đúng theo điều khoản hợp đồng. Mỗi hợp đồng sẽ có những điều khoản khác nhau và bảo hiểm nhân thọ chỉ thực hiện chi trả với những sự kiện bảo hiểm được quy định mà 2 bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.

Vì vậy khách hàng cần tìm hiểu kỹ những quyền lợi của mình trong hợp đồng trước khi ký kết để tránh những phát sinh không đáng có sau này. Những quyền lợi không có trong hợp đồng sẽ không được chi trả.



