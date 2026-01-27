Lực lượng đặc nhiệm Mỹ áp giải vợ chồng ông Maduro đến tòa án tại New York, ngày 5/1/2025 (Ảnh: CNP/Shutterstock)

Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS. Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Bước đầu tiên, không có đó thì mọi điều khác vẫn chỉ là giả thuyết, là việc thả ông Maduro và vợ ông", trước khi nói về khả năng Nga cấp quyền tị nạn cho nhà lãnh đạo Venezuela nếu ông được phóng thích. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, vì việc bắt giữ đã xảy ra, Moscow phải kiên quyết yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Venezuela trước khi bàn đến các bước tiếp theo.

Cũng trong phát biểu, ông Ryabkov cho biết chưa có lý do bàn về việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu ông Maduro được phóng thích, nhưng khẳng định Nga đưa ra quan điểm rõ ràng ngay từ đầu sau khi có thông tin về sự kiện này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng trích dẫn quan điểm của nhiều quốc gia Mỹ Latinh và Caribe cũng bày tỏ lập trường tương tự.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 3/1 khi Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thủ đô Caracas, Venezuela, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân là bà Cilia Flores và đưa tới thành phố New York để bị truy tố theo các cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy. Mỹ đã xác nhận các cuộc không kích và chiến dịch này, cho rằng họ tiến hành theo pháp luật và nhằm mục tiêu thực thi các cáo buộc hình sự. Trong phiên tòa tại New York sau đó vài ngày, ông Maduro khẳng định trước tòa rằng ông là "tù binh chiến tranh" và bác bỏ mọi cáo buộc.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/1 đã ra tuyên bố khẳng định Moscow đứng về phía Venezuela, coi việc tấn công và bắt giữ là vi phạm quyền chủ quyền quốc gia Venezuela và không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời thúc giục Mỹ giải quyết thông qua đối thoại.

Tại Liên hợp quốc, đại diện Nga và Trung Quốc cùng nhiều nước khác đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho ông Maduro ngay lập tức, trong khi phía Mỹ bác bỏ việc gọi đây là chiến dịch quân sự, gọi đó là biện pháp thực thi pháp luật nhắm tới một bị cáo bỏ trốn.

Tổng thống Nicolas Maduro hiện vẫn đang bị giam giữ tại một trung tâm ở New York trong lúc chờ phiên tòa tiếp theo và hiện chưa có thêm thông tin chính thức nào về tình trạng của vợ chồng ông.