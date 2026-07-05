Nga đẩy nhanh sản xuất SJ-100 khi đưa vào sử dụng một hệ thống chưa từng thấy

Việc sản xuất SJ-100 đang đạt đến tầm cao mới, một nhà máy đã được khánh thành tại Komsomolsk-on-Amur, giúp giảm thời gian lắp ráp cánh.

Ngành công nghiệp hàng không Nga đã tiến thêm một bước nữa trong việc đẩy nhanh sản xuất máy bay chở khách nội địa. Một dây chuyền lắp ráp cánh mới cho máy bay phản lực khu vực SJ-100 đã được khai trương tại nhà máy sản xuất Yakovlev ở Komsomolsk-on-Amur.

Sự thay đổi trong bố trí sản xuất như vậy sẽ rút ngắn thời gian sản xuất máy bay và nâng cao hiệu quả của toàn bộ chu trình lắp ráp.

Thay đổi chính là công ty đã từ bỏ hệ thống cũ, theo đó các cụm cánh hoàn chỉnh được nhập từ những nhà máy khác. Giờ đây trung tâm sản xuất chỉ tiếp nhận khung kết cấu, và tất cả các công đoạn tiếp theo đều được thực hiện trực tiếp tại chỗ.

Các chuyên gia tại cơ sở mới này lắp đặt tất cả hệ thống cần thiết, lắp ráp, kiểm tra và chuẩn bị cánh để tích hợp vào máy bay. Như vậy hầu như toàn bộ quy trình đều được tập trung tại một địa điểm.

Tốc độ sản xuất máy bay chở khách SJ-100 đang được đẩy nhanh.

Việc chuyển các hoạt động quan trọng vào nội bộ nhà máy đã rút ngắn đáng kể chuỗi sản xuất. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nội bộ, bớt chi phí hậu cần và loại bỏ các bước bổ sung đối với linh kiện lớn.

Hơn nữa, đội ngũ kỹ sư giờ đây có thể giám sát chất lượng sản phẩm hiệu quả hơn ở mọi giai đoạn sản xuất, có tác dụng giảm thiểu nguy cơ chậm trễ và đẩy nhanh tiến độ lắp ráp máy bay hoàn chỉnh.

Khu vực mới này đã trở thành một phần của xưởng lắp ráp cuối cùng được cải tạo. Về cơ bản, công ty đã tạo ra một mô hình sản xuất nhỏ gọn và dễ quản lý hơn, với hầu hết hoạt động chính được tập trung tại một địa điểm duy nhất.

Phương pháp này được các nhà sản xuất phi cơ hàng đầu thế giới sử dụng rộng rãi, vì nó cho phép phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong lịch trình và sử dụng hiệu quả hơn công suất máy móc.

SJ-100 là phiên bản hiện đại hóa toàn diện của máy bay phản lực khu vực, sử dụng tối đa các linh kiện nội địa. Phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất được coi là điều kiện tiên quyết quan trọng để tăng sản lượng hàng loạt.

Việc đưa vào sử dụng dây chuyền lắp ráp cánh mới cho thấy ngành công nghiệp hàng không Nga tiếp tục tái cấu trúc các quy trình sản xuất, hướng tới sự tự động hóa và hiệu quả cao hơn. Nếu thiết kế mới chứng tỏ hiệu quả, tốc độ lắp ráp SJ-100 sẽ tăng đáng kể khi sản xuất hàng loạt được đẩy mạnh.