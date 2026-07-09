Một năm đã trôi qua kể từ khi Nga mở chiến dịch đánh chiếm Kupiansk thuộc vùng Kharkiv, chiến sự vẫn diễn ra hết sức quyết liệt ở thành phố này.

Theo một chiến binh Ukraine có biệt danh Muchnoy, Quân đội Nga đã nối lại cuộc tấn công gần Kupiansk và ở một số khu vực, các nhóm tấn công của Nga đã đẩy lùi đáng kể các vị trí của Ukraine.

“Đối phương đang tích cực lợi dụng sự phát triển đô thị để tiến hành các cuộc tấn công, thâm nhập vào từng khu dân cư theo từng nhóm nhỏ và tìm cách củng cố vị trí của họ. Ở một số nơi, sự thâm nhập này chỉ mang tính cục bộ, nhưng ở một số khu vực khác, quân Nga đã tạo ra những cứ điểm hiện diện lâu dài”, Mushnoy nói.

Ông nói thêm, ở thời điểm này, không thể nói Lực lượng Vũ trang Nga đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố, một số quận vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Ukraine, trong khi ở những quận khác, giao tranh vẫn tiếp diễn, tình hình có thể thay đổi chỉ trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, còn có một số khu vực mà người Nga đã giành được chỗ đứng vững chắc hơn.

Theo thông tin của Muchnoy, Quân đội Nga đang tiến công vào khu vực đồn cảnh sát Kupiansk ở trung tâm thành phố, bên hữu ngạn sông Nile.

Các phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin về một cuộc tấn công ở Kupiansk, tuyên bố đã đạt được những bước tiến ở phía Bắc thành phố, đồng thời nhắc lại lời Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã nói về việc “sắp tiêu diệt” được lực lượng Ukraine ở khu vực Kupiansk.

Các nhà phân tích quân sự giải thích nếu chiếm được Kupiansk, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine ở Sloviansk và vùng Kharkiv. Tuy nhiên, Nga dường như vẫn còn rất nhiều khó khăn mới đạt được mục đích của mình.

Nga bắt đầu mở chiến dịch tổng tấn công vào Kupiansk từ mùa Hè 2025, đặc biệt từ tháng 7-8/2025, khi quân Nga tăng tốc tiến công và lần đầu thâm nhập nội đô Kupiansk.

Đến cuối tháng 9/2025, quân Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực phía Bắc thành phố, các mũi tiến công đã vượt vào khu dân cư Kupiansk, nhiều khu vực trung tâm được đánh dấu là vùng xám (tranh chấp), thay vì hoàn toàn do một bên kiểm soát.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10-11, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu phản công huy động lực lượng dự bị tổ chức tổng phản công và đẩy lùi quân Nga khỏi nhiều vị trí trong thành phố vào tháng 12.

Từ đó đến nay, chiến sự vẫn giằng dai quyết liệt, quân Nga vẫn không thể đánh chiếm được thành phố phía Nam vùng Kharkiv.