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Nga đang làm điều chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới

Trang Ly
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Sử dụng công nghệ tối tân, Nga đang thực hiện dự án quy mô cấp nhà nước chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới.

Hãng TASS ngày 19/8 trích thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết, đội ngũ chuyên gia Nga vừa khởi động dự án số hóa các hồ lớn bằng Hải đồ điện tử quốc gia (hay Bản đồ định vị điện tử các hồ).

"Nga đang phát triển bản đồ định vị điện tử cho các hồ. Các chuyên gia đã bắt đầu số hóa hồ Baikal - hồ sâu nhất thế giới, cùng các hồ biên giới vùng Pskov, bao gồm hồ Pskovskoe, Peipus và Teploe.

Công việc này do Cơ quan Liên bang về Vận tải đường biển và đường thủy nội địa (Rosmorrechflot, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Nga) ủy thác và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028", thông cáo cho biết.

Nga đang làm điều chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Đây là lần đầu tiên hồ Baikal được Nga số hóa theo dạng Hải đồ điện tử quốc gia (cấp nhà nước), áp dụng công nghệ hiện đại (đo đáy hồ bằng thiết bị hiện đại + ảnh vệ tinh cho đường bờ), thay vì dựa vào các bản đồ giấy cũ hay dữ liệu rời rạc từ nhiều nguồn khác nhau.

Nga đang làm điều chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới - Ảnh 2.

Hồ Baikal là hồ nước ngọt lâu đời nhất (25–30 triệu năm) và sâu nhất thế giới (1.642 m), nắm giữ hơn 20% lượng nước ngọt không đóng băng trên bề mặt Trái Đất. Ảnh: RT

Việc tạo ra bản đồ kỹ thuật số như vậy ở các hồ là một phần của dự án quy mô lớn nhằm số hóa toàn bộ các tuyến đường thủy nội địa của Nga trong giai đoạn 2026–2030. Trước đây, hồ Ladoga và Onega, cũng như hơn 75.000 km sông ngòi, đã được Nga số hóa.

Theo Bộ Giao thông vận tải nước này, Hải đồ điện tử quốc gia rất cần thiết cho an toàn hàng hải, và dữ liệu thu thập được sẽ cho phép lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn.

Lợi ích cho an toàn hàng hải ở Nga

Theo ông Andrey Tarasenko, người đứng đầu Rosmorrechflot, Hải đồ điện tử quốc gia hiện đại không đơn thuần là phiên bản số của bản đồ giấy mà cho phép người điều khiển tàu có được bức tranh hàng hải tổng thể, cập nhật theo thời gian thực cùng nhiều lợi ích song hành.

Cụ thể:

Nga đang làm điều chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới - Ảnh 3.

Infographic do AI thực hiện.

Hồ Baikal bền vững trong kỷ nguyên số

TIN LIÊN QUAN

Đới với người Nga, hồ Baikal được ví như "Viên ngọc xanh của Siberia". Trong tâm thức và văn hóa của người dân nơi đây, hồ Baikal không chỉ là một danh thắng thiên nhiên mà được ví như một biểu tượng thiêng liêng cần được gìn giữ với sự tôn kính đặc biệt.

Bước vào kỷ nguyên số, Nga đang kết hợp giữa công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn (Big Data) và sức mạnh cộng đồng để bảo vệ "Viên ngọc xanh" Baikal trước áp lực biến đổi khí hậu và du lịch.

Trước đây, các nhà khoa học từ 16 viện nghiên cứu của Nga đã tạo ra một bản sao kỹ thuật số của hồ Baikal - một mô hình máy tính tái tạo các quá trình tự nhiên của hồ với độ chính xác cao và được thiết kế để ngăn ngừa các mối đe dọa môi trường.

Nga đang làm điều chưa từng có tại hồ sâu nhất thế giới - Ảnh 5.

Mô hình tàu du lịch điện "Baikal" một tàu thuộc dự án TFRP700 sẽ được sử dụng cho các chuyến du ngoạn thám hiểm và các dịch vụ theo lịch trình. Nguồn: Xưởng đóng tàu Perm/Nga

Đồng thời, cơ sở hạ tầng vận tải đường thủy trên hồ cũng đang được chuyên gia Nga phát triển. Có thể kể đến tàu du lịch điện "Baikal" đang được chế tạo, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch sinh thái Baikal – nơi du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ mà vẫn bảo vệ môi trường.

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Các ứng dụng di động tích hợp GPS được phát triển để phân luồng du khách, cảnh báo khu vực bảo tồn nghiêm ngặt và kiểm soát việc xả thải của các tàu thuyền kinh doanh du lịch trên hồ.

Đồng thời thực hành nguyên tắc du lịch "Không để lại dấu vết" (Leave No Trace) tại hồ nhằm bảo vệ hệ sinh thái mong manh, trong vắt và động vật hoang dã độc đáo của nơi đây.

Tham khảo: TASS

Tags

hồ BaiKal

Nga

Baikal

hồ sâu nhất thế giới

bản đồ số hóa

Hải đồ điện tử

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