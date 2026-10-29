Ngành du hành vũ trụ Nga hiện đại sắp đón bước ngoặt lớn.

Nga vừa đạt được bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa ngành công nghiệp vũ trụ quốc gia.

Phát biểu tại Hội đồng Liên bang, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov chính thức xác nhận mẫu thử nghiệm động cơ chạy bằng khí mê-tan dành cho dòng tên lửa đẩy tái sử dụng Amur-LNG (Amur-SPG) đã vượt qua các bài thử nghiệm kích hoạt hỏa lực một cách thành công, hãng Interfax đưa tin ngày 28/10.

"Việc phát triển tên lửa Amur-LNG với tầng đẩy đầu tiên có thể tái sử dụng vẫn đang tiếp diễn. Mẫu thử nghiệm động cơ chạy bằng khí mê-tan của tên lửa đã hoàn tất thành công các bài thử nghiệm kích hoạt hỏa lực" - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov cho biết.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov thông báo thêm rằng các phương tiện phóng mới cũng đang được phát triển tại Nga. Ảnh do AI thực hiện.

Tổ hợp tên lửa không gian Amur-LNG là một trong những bước phát triển thú vị nhất của ngành du hành vũ trụ Nga trong thời gian gần đây. Amur-LNG là tên lửa đầu tiên của nước Nga sở hữu cùng lúc 3 điểm: Dùng LNG - Tầng đẩy quay về mặt đất (tái sử dụng) - Có thể thương mại hóa.

Tên lửa Amur-LNG: Toàn nước Nga hướng đến năm 2031

Dự án Amur-LNG đang được triển khai tại Sân bay vũ trụ Vostochny nhằm thay thế cho dòng tên lửa huyền thoại Soyuz-2.

Tổ hợp tên lửa không gian Amur-LNG với tầng đẩy đầu tiên có thể tái sử dụng. Nguồn: Roscosmos

Lộ trình phát triển dòng tên lửa thế hệ mới này được hoạch định chi tiết qua các giai đoạn:

Hoàn tất thiết kế: Giám đốc Trung tâm Tên lửa Vũ trụ "Progress", ông Leonid Mikhaylenko, xác nhận giai đoạn thiết kế kỹ thuật của tên lửa Amur-LNG đã hoàn thành vào tháng 8/2026.

Thử nghiệm thả rơi & hạ cánh (2027 - 2028): Nguyên mẫu tầng 1 tái sử dụng dự kiến được trình trình làng và tiến hành các bài thử nghiệm cất/hạ cánh điều khiển trong giai đoạn 2027 - 2028.

Thử nghiệm bay chính thức (2031): Theo kế hoạch từ Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Roscosmos, các đợt thử nghiệm bay toàn diện của tên lửa Amur-LNG sẽ bắt đầu vào năm 2031.

Sở hữu tên lửa tái sử dụng tới 50 lần, Nga thu về 4 lợi ích đột phá

Việc kết hợp nhiên liệu Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG, loại nhiên liệu có mê-tan chiếm đến 95%) cùng thiết kế tầng đẩy đầu tiên tái sử dụng tới 50 lần mang lại 4 lợi ích vượt trội cho Nga:

Thứ nhất, mang lại ưu thế kỹ thuật vượt trội:

Việc động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu LNG có thể giúp bảo vệ động cơ, giảm chi phí bảo dưỡng. Không giống như dầu hỏa (kerosene) dễ gây đóng muội than trong động cơ, khí mê-tan cháy sạch hơn rất nhiều. Điều này giúp giảm thiểu công đoạn vệ sinh, bảo dưỡng phức tạp giữa các lần phóng, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ngoài ra, mê-tan có hiệu suất năng lượng cao và dễ lưu trữ hơn so với hydro lỏng, tạo ra lực đẩy ổn định và giúp việc thiết kế hệ thống tái kích hoạt động cơ khi đáp xuống Trái Đất trở nên thuận tiện hơn.

Amur-LNG là tổ hợp tên lửa 2 tầng, trong đó tầng 1 có thể tái sử dụng đến 50 lần. Nguồn thông tin: Roscosmos - Việt hóa do AI thực hiện.

Thứ hai, bảo vệ tầng ozone, tiết kiệm năng lượng:

Nhiều loại tên lửa nhiên liệu rắn hoặc nhiên liệu dẻo xả ra khí clo và các hợp chất flo – những tác nhân trực tiếp phá hủy tầng ozone. Động cơ mê-tan hoàn toàn không chứa các chất hóa học này, giúp bảo vệ lớp màng chắn tia cực tím của Trái Đất.

Khả năng tái sử dụng tới 50 lần giúp giảm bớt nhu cầu sản xuất liên tục các vỏ tên lửa mới, từ đó tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và năng lượng trong quá trình chế tạo.

Đồng thời, việc kiểm soát tầng tên lửa quay trở lại Trái Đất an toàn giúp tránh việc bỏ lại các mảnh vỡ kim loại trôi dạt trên quỹ đạo hoặc rơi tự do rải rác ngoài thiên nhiên.

Thứ ba, cắt giảm tối đa chi phí phóng:

Trong công nghệ vũ trụ truyền thống, tầng 1 của tên lửa chiếm phần lớn chi phí sản xuất nhưng bị phá hủy sau mỗi lần phóng.

Việc cho phép tầng 1 tự đáp xuống và tái sử dụng lên đến 50 lần giúp phân bổ chi phí sản xuất cho hàng chục nhiệm vụ, hạ giá thành mỗi lượt phóng xuống mức tối thiểu.

Thứ tư, nâng cao tần suất phóng và năng lực cạnh tranh:

Khả năng quay vòng nhanh của tầng 1 cùng nhiên liệu dễ tiếp nạp giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị giữa các chuyến bay.

Điều này giúp Nga nâng cao tần suất đưa vệ tinh lên quỹ đạo, tối ưu hóa thương mại hóa dịch vụ vũ trụ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tham khảo: Interfax