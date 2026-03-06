"Do đó, thiết bị dò máy bay không người lái hoặc không nhìn thấy nó hoặc phát hiện quá muộn. Ngoài ra, loại đạn tuần kích nói trên có xu hướng bay lơ lửng về phía mục tiêu, khiến việc nghe thấy âm thanh trở nên khó khăn".