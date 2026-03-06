HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga đặc biệt lo ngại UAV cảm tử HX-2 do Đức chế tạo

Bạch Dương |

UAV tuần kích cảm tử HX-2 do Đức cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá là nguy hiểm và hiệu quả.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) Nga lưu ý rằng "trái ngược với các bài báo trước đó trên truyền thông Đức về thử nghiệm ban đầu không thành công với HX-2 ở Ukraine do vấn đề kỹ thuật, loại vũ khí này rất nguy hiểm và hiệu quả".

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 2.

Bài báo lưu ý rằng máy bay không người lái tấn công cảm tử này "có tính năng tiên tiến đó là định vị và tắt bộ phát video khi tấn công mục tiêu".

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 3.

"Do đó, thiết bị dò máy bay không người lái hoặc không nhìn thấy nó hoặc phát hiện quá muộn. Ngoài ra, loại đạn tuần kích nói trên có xu hướng bay lơ lửng về phía mục tiêu, khiến việc nghe thấy âm thanh trở nên khó khăn".

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 4.

Các nhà phân tích lưu ý rằng chiếc HX-2 do Đức chế tạo, giống như Lancet của Nga, hoạt động song song với một trạm tiếp sóng không người lái.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 5.

"Như tôi đã nói, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới trong phát triển công nghệ FPV, nơi mà việc điều khiển bằng sóng radio đơn giản sẽ không còn đủ nữa", tác giả bài báo khẳng định.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 6.

Vị chuyên gia phân tích lưu ý rằng các nước phương Tây có lợi thế hơn Nga nhờ ngành công nghiệp điện tử phát triển, do vậy đủ khả năng cho ra mắt những sản phẩm ngày càng tiên tiến.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 7.

Tháng 2/2025, cổng thông tin Defence Blog đưa tin, công ty Helsing của Đức có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 6.000 máy bay không người lái cảm tử HX-2 được trang bị trí tuệ nhân tạo.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 8.

Mặc dù vậy, vào đầu năm nay, xuất hiện thông tin cho rằng vũ khí trên đã có màn thể hiện không thành công trên chiến trường Ukraine, khi dễ bị gây nhiễu, hay nhắm trượt mục tiêu và tầm xa chưa đạt yêu cầu.

UAV cảm tử HX - 2 của Đức: Khả năng và hiệu quả trên chiến trường Ukraine - Ảnh 9.

Nhưng với thừa nhận từ phía các chuyên gia người Nga, có thể nhìn nhận những lời chê bai nói trên là một "đòn gió" nhằm hướng đến một mục đích đầy bí ẩn phía sau.

Ukraine

Nga

UAV cảm tử HX-2

