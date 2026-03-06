Nga đặc biệt lo ngại UAV cảm tử HX-2 do Đức chế tạo
Bạch Dương |
UAV tuần kích cảm tử HX-2 do Đức cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá là nguy hiểm và hiệu quả.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/nga-dac-biet-lo-ngai-uav-cam-tu-hx-2-do-duc-che-tao-post769257.html?fbclid=IwY2xjawQXW4VleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWOWpZWklMUHNJSTd3eGZSc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsPi7YXDjlYhnZyl-5FCaZkDKAqopZLshnmDdVdgzH-_DOsNbx7-telRvyL9_aem_bRYg6dr-pR2ptDVPwy1NQg