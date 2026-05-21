Nga đã phê duyệt việc phóng tên lửa hạt nhân Kh-102

Bạch Dương
|

Thử nghiệm phóng tên lửa Kh-102 trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược là thông điệp răn đe mạnh mẽ từ phía Nga.

Trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày giữa Nga và Belarus nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF), việc phóng tên lửa hành trình Kh-102 mang đầu đạn nhiệt hạch có thể sẽ được tiến hành.

Chuyên gia quân sự Dmitry Kornev đã cung cấp thông tin về khả năng sử dụng loại tên lửa đặc biệt này trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.

Ông Kornev cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm việc phóng tên lửa Yars từ Sân bay vũ trụ Plesetsk hướng tới bãi thử Kura ở Kamchatka. Thành phần hải quân của bộ ba hạt nhân sẽ bao gồm các tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Bulava hoặc Sineva, cũng như tên lửa hành trình Kalibr mang đầu đạn hạt nhân.

Đáng chú ý, theo ông Kornev, các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS và Tu-160M sẽ thực hành phóng đạn Kh-102 có độ chính xác cao trong khoa mục diễn tập chung, đây là động thái răn đe mạnh mẽ từ Nga gửi tới các đối thủ.

Kh-102 là phiên bản hạt nhân của dòng tên lửa hành trình Kh-101 nổi tiếng.

Kh-102 là tên lửa hành trình tiên tiến được phát triển để thay thế loại Kh-55 (AS-15 Kent) đời cũ sử dụng trên các máy bay ném bom chiến lược của Nga như Tu-160 và Tu-95MS.

Đây là một trong những tên lửa hành trình hiệu quả và tiên tiến nhất trên thế giới, có khả năng tàng hình, bay ở tốc độ cận âm và hoạt động ở độ cao thấp.

Kh-102 hiệu chỉnh đường bay thông qua hệ thống định vị vệ tinh GLONASS cùng với cơ chế dẫn đường quán tính (INS). Ngoài ra, quả đạn còn được hỗ trợ bởi đầu dò quang điện tử công nghệ "so khớp ảnh" cho độ chính xác rất cao.

Theo nhà sản xuất, độ sai số mục tiêu của Kh-102 chỉ vào khoảng 5 - 10m, một thông số tuyệt vời đối với loại tên lửa có tầm bay hàng nghìn km và tích hợp đầu đạn nhiệt hạch đương lượng nổ lên tới 250kT sức hủy diệt cực lớn.

Theo Izvestia
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

