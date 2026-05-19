Nga đã mất trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 quý hiếm nhất?

Bạch Dương
|

Không quân Nga nhiều khả năng đã mất một chiếc trực thăng Mi-8 hiếm hoi trong những hoàn cảnh chưa rõ.

Thông tin này được một số nguồn "tuyên truyền hàng không" của Nga cho biết, bao gồm những kênh Telegram " Voivoda Veshchaet " cùng với "Tôi và người bạn trực thăng".

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy một chiếc trực thăng thuộc biến thể Mi-8MTPR-1 - loại máy bay lên thẳng chuyên dụng để chế áp điện tử, được chế tạo trên cơ sở Mi-8MTV-5-1.

Phiên bản này khác với Mi-8MTV-5-1 sản xuất hàng loạt ở chỗ không có cửa dốc phía sau và tấm giáp bảo vệ khoang lái, cửa trượt bên trái hẹp hơn, ít cửa sổ hơn và có thêm một ăng-ten trên đuôi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu chiếc trực thăng cải tiến này có thực sự bị mất hay không. Hoàn cảnh của vụ việc cũng vẫn chưa được làm rõ.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố bao gồm bị máy bay không người lái Ukraine tấn công, hoạt động của hệ thống phòng không, bao gồm cả của Nga, hoặc trục trặc kỹ thuật.

Đồng thời đây không phải là lần mất mát đầu tiên của loại trực thăng này. Theo dịch vụ phân tích Oryx, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Quân đội Nga đã mất ít nhất 5 chiếc Mi-8MTPR-1.

Trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 của Nga.

Theo nhà sản xuất, phương tiện chiến đấu này được trang bị tổ hợp "Lever-AV", bao gồm thiết bị gây nhiễu L187A.

Hệ thống hoạt động trong dải tần 5,1 - 11 GHz và có khả năng đồng thời vô hiệu hóa tối đa 8 mục tiêu trong một khu vực hình quạt 45 độ ở khoảng cách lên đến 150km. Yêu cầu năng lượng gây nhiễu ước tính khoảng 105kW cho mỗi mục tiêu.

Bản thân thiết bị này có khối lượng đáng kể, lên tới 1.200kg, theo một số ước tính thậm chí đạt mức 1.400kg và chiếm phần lớn khoang chứa hàng của trực thăng Mi-8MTV-5-1 cơ bản do Nhà máy Hàng không Kazan sản xuất.

Vị trí làm việc của kỹ thuật viên vận hành hệ thống nói trên nằm ở phía trước khoang chứa hàng.

Máy bay lên thẳng Mi-8MTPR-1 có thể bay liên tục đến 2,4 giờ. Các chuyến bay thường được thực hiện ở độ cao khoảng 3.000m, điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động của tổ hợp Rychag-AV và mở rộng tầm bay, mặc dù các thông số chính xác về bán kính hoạt động chưa được công bố chính thức.

Theo Militarnyi
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

