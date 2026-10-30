Nga đã mất ít nhất 9.000 sĩ quan kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu

Tổn thất của Quân đội Nga, đặc biệt là đối với đội ngũ sĩ quan đã ở mức cực kỳ nghiêm trọng.

Hình ảnh binh sĩ Nga thiệt mạng tại Donetsk vào ngày 26/8/202, sau cuộc tấn công lớn của Ukraine.

"Trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine, Nga đã mất ít nhất 9.000 sĩ quan", thông tin này được nhóm nghiên cứu KIU - đơn vị theo dõi tổn thất của các sĩ quan chỉ huy trong Quân đội Nga báo cáo.

Con số nêu ra chỉ là số liệu tối thiểu đã được xác nhận, bởi vì chỉ những cá nhân đã được xác định danh tính rõ ràng mới nằm trong bảng thống kê.

Thông tin được thu thập từ các nguồn công khai của Nga, bao gồm cáo phó, thông báo tang lễ và bia tưởng niệm. Trong suốt 1.708 ngày chiến tranh toàn diện, số lượng sĩ quan bị loại bỏ trung bình vẫn ở mức ổn định.

Theo ghi nhận, trung bình danh sách những người thiệt mạng trong đội ngũ sĩ quan chỉ huy của quân Nga được cập nhật thêm khoảng 5 người mỗi ngày.

Thống kê về tổn thất 9.000 sĩ quan Nga theo cấp bậc tính đến ngày 29/10/ 2026.

Cần nhớ lại một sự kiện đặc biệt, khi các nhà báo đã xác định được ít nhất 20 sĩ quan Quân đội Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Donetsk ngày 26/8.

Trong số liệu ghi nhận, 18 người đã thiệt mạng ngay trong ngày hôm đó và 2 người nữa sau vài hôm do vết thương quá nặng.

Các sĩ quan này phục vụ tại sở chỉ huy của nhóm lực lượng "Trung tâm" - bao gồm sở chỉ huy Quân khu Trung tâm và sở chỉ huy Quân đoàn hỗn hợp 41.

Mới đây nhất, nhóm biểu diễn nhào lộn trên không Russian Knights cũng đã thông báo về cái chết của 2 phi công tiêm kích thuộc đơn vị, bao gồm Đại tá Oleg Yerofeyev - phi công kiêm xạ thủ thiện chiến và Trung tá Vladimir Kochetov - phi công kỳ cựu.

Hai phi công nói trên đã thiệt mạng vào ngày 21/10, trong một chuyến bay huấn luyện trên máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM.