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Nga đã điều chỉnh tên lửa LMUR để bắn từ bệ phóng mặt đất

Sao Đỏ
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Việc đưa tên lửa LMUR xuống bệ phóng mặt đất thay vì trên không sẽ mang lại độ linh hoạt cao hơn khi sử dụng.

Nga điều chỉnh tên lửa LMUR phóng từ bệ mặt đất mang lại sức mạnh chiến đấu mới - Ảnh 1.

Trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược mang tên "Trung tâm 2026", Nga đã giới thiệu hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất mới có tên Izdeliye 347, sử dụng tên lửa đa năng hạng nhẹ LMUR.

Điều này được hãng tin TASS cho biết, dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. Theo thông tin được cung cấp, tổ hợp vũ khí mới này được thiết kế để "phá hủy chính xác các vật thể đứng yên và di động ở phạm vi lên đến 20km".

"Đặc điểm chính của hệ thống này là khả năng cho phép người điều khiển dẫn hướng tên lửa đến mục tiêu ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Dựa trên video được công bố, một chiếc xe tải bọc thép Ural 6x6 đã được sử dụng làm nền tảng triển khai, trong thùng xe lắp đặt một bệ phóng cho hai tên lửa và một cột ăng-ten để duy trì liên lạc.

Trong các lần phóng thử nghiệm, tên lửa đã tấn công một “vị trí pháo binh của địch” ở cự ly 13,9km. Tuy nhiên, quả đạn đã bắn trượt mục tiêu trên một cánh đồng trống, rơi cách đó vài mét.

Thử nghiệm tên lửa LMUR phiên bản phóng từ mặt đất.

LMUR là một loại tên lửa dẫn đường không đối đất đa năng của Nga, còn được biết đến với tên gọi Izdeliye 305 và Kh-39.

Nó được phát triển bởi Tập đoàn Nghiên cứu và Sản xuất "Cục Thiết kế Cơ khí" ở Kolomna, thuộc Tập đoàn "Hệ thống có độ chính xác cao" - thành viên Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Các phương tiện mang tên lửa LMUR là trực thăng tấn công Mi-28NM, Ka-52M và trực thăng đặc biệt Mi-8MNP-2. Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí này chống lại Ukraine ít nhất từ năm 2022.

Phiên bản cơ sở của tên lửa có chiều dài 1.945mm, đường kính thân 200mm và trọng lượng phóng 105kg. Nó được trang bị động cơ nhiên liệu rắn, cho phép đạt tốc độ bay lên đến 230m/s.

Tầm bay điều khiển được đảm bảo theo tuyên bố lên đến 14,5km, độ cao bay so với mặt đất là 100 - 600m. Tên lửa mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 25kg.

Hệ thống dẫn đường kết hợp định vị quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh ở giai đoạn hành trình và đầu dò ảnh nhiệt ở giai đoạn cuối.

Kênh vô tuyến hai chiều truyền hình ảnh từ tên lửa đến màn hình của người điều khiển trên trực thăng và các lệnh tương tác theo chiều ngược lại. Điều này cho phép phi hành đoàn điều khiển tên lửa vượt ra ngoài tầm nhìn của trực thăng và ẩn nấp sau các nếp gấp của địa hình ngay sau khi phóng.

Vào tháng 6/2025, các nguồn tin của Nga đã tiết lộ về một phiên bản cải tiến của LMUR với tầm bay được tăng lên đến 25km. Có khả năng đây chính là nền tảng cho tổ hợp Izdelie 347 đề cập ở trên.

Theo TASS
Tags

tên lửa LMUR

TASS

vũ khí

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