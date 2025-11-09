Theo các nguồn tin từ Moscow, máy bay vận tải quân sự Nga có thể đã chuyển một lượng lớn tên lửa phòng không và máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) Geran-2 đến Venezuela.

Cả chính quyền Moscow lẫn Caracas đều chưa bình luận về những báo cáo như vậy.

Tuy nhiên, hiện đang xuất hiện thông tin liên quan đến hàng hóa có thể đã được gửi đến Venezuela, bao gồm cả tên lửa phòng không cho các tổ hợp Pantsir-S1 và Buk-M2E.

Giới truyền thông Nga dẫn nguồn tin thân cận nhấn mạnh rằng, các bệ phóng có thể đã được chuyển đến Caracas cùng với máy bay không người lái, được chuyên chở bằng những chiếc máy bay vận tải Il-76.

Truyền thông phương Tây đã đưa tin về các chuyến bay vận tải quân sự của Nga đến Venezuela trong nhiều ngày qua.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài tin rằng Nga đang chuyển vũ khí và đạn dược cho Caracas sau khi Tổng thống Nicolas Maduro chính thức yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự theo thỏa thuận đối tác chiến lược.

Các chuyên gia giải thích rằng, Nga có thể đã chuyển tên lửa phòng không đến Caracas được thiết kế để chuyên tiêu diệt các UAV cánh cố định cỡ lớn (như MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk của Mỹ), cũng như trực thăng bay ở độ cao thấp.

Không có gì bí mật khi một kịch bản cho sự khởi đầu của chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela bao gồm một cuộc tập kích bằng tên lửa từ những UAV tấn công như MQ-9 Reaper vào các mục tiêu trọng điểm, sau đó là đổ bộ lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ bằng trực thăng.

Đối với máy bay không người lái Geran-2, cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh rõ ràng rằng chúng là một vũ khí gần như phổ biến có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào, kể cả các chiếm hạm của Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi Venezuela.

Như vậy, những vũ khí Moscow chuyển cho Caracat là cực kỳ hữu dụng đối với Quân đội Venezuela, giúp họ có thể đối phó được với các UAV tấn công tầm xa, đồng thời tiêu diệt những chiếc trực thăng chở đặc nhiệm Mỹ đổ quân vào lãnh thổ nước này.

Cần nói thêm rằng, chính quyền của ông Donald Trump vẫn chưa quyết định phát động một chiến dịch quân sự chống lại Venezuela, tuy nhiên, không ai có thể khẳng định rằng nó có thể bị hủy bỏ hoàn toàn hoặc có thể diễn ra trong thời gian tới.