HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga: Cột tro bụi cao gần 9.000m từ núi lửa phun trào

MINH CHÂU |

Ngày 28-1, núi lửa Shiveluch ở khu vực bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao gần 9.000m.

TIN LIÊN QUAN

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại vùng Viễn Đông, vụ phun trào mới nhất đã tạo ra cột tro bụi cao tới gần 9.000m so với mực nước biển. Lực lượng ứng phó núi lửa phun trào Kamchatka (KVERT) cho biết đã ban hành cảnh báo hàng không màu cam - mức cao thứ hai, đối với khu vực gần núi lửa Shiveluch.

Nằm ở độ cao 3.300m, Shiveluch là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở khu vực bán đảo Kamchatka, cách thành phố cảng Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 450km về phía Bắc. Bán đảo Kamchatka nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, là một trong những vùng núi lửa hoạt động dữ dội nhất thế giới.

Các ngọn núi lửa ở Kamchatka đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới từ năm 1996. UNESCO gọi bán đảo Kamchatka là một trong những vùng núi lửa nổi bật nhất thế giới, nơi có sự giao thoa giữa các núi lửa đang hoạt động và sông băng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại