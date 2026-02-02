Aircela - Một công ty khởi nghiệp ở thành phố New York, Mỹ đã cho ra mắt một cỗ máy nhỏ gọn có khả năng thu giữ khí CO2 trực tiếp từ không khí và chuyển hóa nó thành xăng có thể sử dụng ngay được mà không cần bất kỳ sửa đổi nào về động cơ.

Chỉ sử dụng không khí, nước và điện năng tái tạo, máy Aircela sản xuất xăng không chứa nhiên liệu hóa thạch, đạt tiêu chuẩn dùng cho mọi động cơ thông thường. Đây là bước tiến thú vị trong việc biến không khí thành nguồn năng lượng, giúp giảm phát thải carbon.

Máy Aircela của công ty Mỹ cùng tên. Ảnh: Aircela

Công ty Aircela đã phát triển quy trình gồm ba bước chính. (1) Đầu tiên, máy sử dụng công nghệ hút carbon trực tiếp từ không khí để thu lấy CO2. (2) Đồng thời, nó phân tách nước bằng điện phân để tạo ra hydro. (3) Sau đó, CO2 và hydro được kết hợp thành methanol, rồi chuyển hóa methanol này thành xăng chất lượng cao dành cho động cơ xe hơi bằng các phương pháp hóa học đã được công nhận.

Kết quả là loại nhiên liệu không chứa hóa thạch, có thể thay thế xăng thông thường mà vẫn giữ nguyên hiệu suất và tính chất.

Nếu công nghệ này khả thi về mặt chi phí và tăng công suất thì một ngày nào đó người ta sẽ không phải ra trạm xăng để mua nữa. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí cho người tiêu dùng.

Ảnh: Aircela

Trên lý thuyết, ý tưởng này nghe rất hấp dẫn: Một thiết bị nằm im lặng ở nhà, tự sản xuất xăng từ không khí, đặc biệt hữu ích khi giá xăng biến động và mọi người đang lo lắng về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện tại, mỗi máy chỉ sản xuất được khoảng 3,8 lít, chỉ đủ cho một chuyến đi ngắn, nên chưa thể thay thế nguồn nhiên liệu chính cho hầu hết người dùng. Hơn nữa, quá trình này tiêu tốn rất nhiều năng lượng – cần gấp đôi lượng năng lượng đầu vào so với năng lượng chứa trong xăng thành phẩm, dẫn đến hiệu suất tổng thể không cao.

Aircela cho rằng nếu kết hợp với tấm pin mặt trời độc lập ngoài lưới điện, chi phí điện sẽ giảm xuống dưới 1,5 USD/gallon. Giá mua thiết bị ban đầu ước tính từ 15.000 đến 20.000 USD, nên nó vẫn khá đắt đỏ so với một món đồ gia dụng thông thường.

Do đó, máy này ban đầu có lẽ phù hợp hơn với các trường hợp đặc thù như trang trại xa xôi, trạm nghiên cứu, hoặc phương tiện chuyên dụng khó chuyển sang pin điện. Nếu được cải thiện thêm, nó có thể rung chuyển ngành sản xuất xăng toàn cầu.

Dù vậy, sáng tạo này cho thấy công nghệ khí hậu đang ngày càng gần với những điều từng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Chiếc máy của Aircela chứng minh rằng ranh giới giữa tưởng tượng và kỹ thuật thực tế đang mờ dần từng ngày.