HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga công bố video UAV trang bị trí tuệ nhân tạo tấn công chính xác mục tiêu

Quỳnh Như
|

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Yolka được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự nhận diện mục tiêu, tính toán khoảng cách và xác định đường bay để đánh chặn các UAV đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video giới thiệu Yolka, một loại UAV đánh chặn hạng nhẹ được cho là đang được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong những năm gần đây, UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng trên chiến trường, từ trinh sát, chỉ định mục tiêu đến tấn công tầm xa và tập kích các mục tiêu ở tiền tuyến. Vì vậy, khả năng phát hiện và vô hiệu hóa UAV đối phương cũng trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với lực lượng hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Yolka là UAV đánh chặn dạng X-wing với 4 cánh quạt, được thiết kế để đối phó trực tiếp với các UAV đang bay tới. Thiết bị có thể được phóng bằng tay, trọng lượng dưới 1,5 kg và đạt tốc độ tối đa khoảng 230 km/h, cho phép nó tấn công hầu hết các mục tiêu.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các binh sĩ sử dụng Yolka để đánh chặn nhiều loại UAV, trong đó có máy bay không người lái cảm tử cánh cố định và UAV trinh sát.

Đáng chú ý, phía Nga cho biết Yolka được trang bị hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu dựa trên AI. Hệ thống này có khả năng phân tích mục tiêu, tính toán khoảng cách và tự động xác định quỹ đạo tiếp cận.

"Máy bay không người lái đã chứng minh được giá trị của nó. Mọi thứ hoạt động thông qua trí tuệ nhân tạo - nó xác định mục tiêu, tính toán khoảng cách và tự động vạch ra lộ trình đánh chặn", một người điều khiển Yolka cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Yolka chủ yếu vô hiệu hóa UAV đối phương bằng lực động năng, tức lao trực tiếp vào mục tiêu. Với tốc độ được công bố lên tới 230 km/h, phương thức này cho phép UAV đánh chặn tiếp cận nhanh các mục tiêu trên không.

Tuy nhiên, một số báo cáo truyền thông Nga trước đây cho rằng Yolka có thể được trang bị thêm khoang chứa đầu đạn nhỏ, được cho là có khả năng sử dụng một loại đạn phóng lựu, nhằm tăng hiệu quả khi đánh chặn.

Việc Nga công bố Yolka cho thấy UAV đánh chặn đang trở thành một lớp vũ khí ngày càng quan trọng trong cuộc đối đầu trên không, khi cả hai bên đều tìm cách phát triển các hệ thống có khả năng phát hiện, truy đuổi và vô hiệu hóa UAV với tốc độ nhanh hơn và ít phụ thuộc vào thao tác của con người.

Tags

Bộ Quốc phòng Nga

UAV

trí tuệ nhân tạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại