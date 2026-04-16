Một UAV được trưng bày tại Kiev, Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một mạng lưới các cơ sở sản xuất UAV và linh kiện của chúng đang hoạt động ở một số quốc gia châu Âu, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, gồm: Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan.

Các địa điểm khác cũng được xác định bên ngoài lục địa, bao gồm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Riêng tại Ý, ít nhất 4 cơ sở sản xuất UAV đã được xây dựng.

Theo bộ này, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất UAV tầm xa, một động thái mà Nga mô tả là “bước đi có chủ đích dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng tình hình quân sự-chính trị trên khắp châu Âu”.

Bộ này cũng cho biết thêm, những nỗ lực như vậy có nguy cơ biến các quốc gia sở tại thành “vùng hậu phương chiến lược của Ukraine”.

“Việc thực hiện các kịch bản tấn công chống lại Nga… bằng cách sử dụng các UAV được cho là "của Ukraine" sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường.

Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của giới lãnh đạo châu Âu đang nhanh chóng đẩy các nước này vào cuộc chiến với Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh và đề cập đến những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tầm xa.

Ukraine thường xuyên phóng UAV vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, khu công nghiệp và nhà ở.

Các cuộc tấn công dường như đã gia tăng trong những tuần gần đây, với việc Ukraine điều động hàng trăm UAV cánh cố định mỗi ngày.

Nga mô tả hoạt động này là những cuộc tấn công bừa bãi, nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến tuyến mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu.

Moscow đã đáp trả bằng một chiến dịch tấn công tầm xa của riêng mình, nhằm vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng và các cơ sở quân sự, đồng thời khẳng định, họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm hoàn toàn dân sự.