HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga công bố danh sách các cơ sở sản xuất UAV có liên hệ với Ukraine

Hoàng Vân |

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất quân sự trên toàn thế giới, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Nga công bố danh sách cơ sở sản xuất UAV hỗ trợ Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Một UAV được trưng bày tại Kiev, Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một mạng lưới các cơ sở sản xuất UAV và linh kiện của chúng đang hoạt động ở một số quốc gia châu Âu, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, gồm: Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan.

Các địa điểm khác cũng được xác định bên ngoài lục địa, bao gồm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Riêng tại Ý, ít nhất 4 cơ sở sản xuất UAV đã được xây dựng.

Theo bộ này, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất UAV tầm xa, một động thái mà Nga mô tả là “bước đi có chủ đích dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng tình hình quân sự-chính trị trên khắp châu Âu”.

Bộ này cũng cho biết thêm, những nỗ lực như vậy có nguy cơ biến các quốc gia sở tại thành “vùng hậu phương chiến lược của Ukraine”.

“Việc thực hiện các kịch bản tấn công chống lại Nga… bằng cách sử dụng các UAV được cho là "của Ukraine" sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường.

Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của giới lãnh đạo châu Âu đang nhanh chóng đẩy các nước này vào cuộc chiến với Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh và đề cập đến những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tầm xa.

Ukraine thường xuyên phóng UAV vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, khu công nghiệp và nhà ở.

Các cuộc tấn công dường như đã gia tăng trong những tuần gần đây, với việc Ukraine điều động hàng trăm UAV cánh cố định mỗi ngày.

Nga mô tả hoạt động này là những cuộc tấn công bừa bãi, nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến tuyến mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu.

Moscow đã đáp trả bằng một chiến dịch tấn công tầm xa của riêng mình, nhằm vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng và các cơ sở quân sự, đồng thời khẳng định, họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm hoàn toàn dân sự.

Theo RT
Nga bàn giao "kiệt tác" hiện đại bậc nhất, có thể lênh đênh trên biển 45 ngày để làm nhiệm vụ đặc biệt
Tags

Nga

Bộ Quốc phòng Nga

cơ sở sản xuất UAV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại