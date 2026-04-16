Nga bàn giao "kiệt tác" hiện đại bậc nhất, có thể lênh đênh trên biển 45 ngày để làm nhiệm vụ đặc biệt

Xưởng đóng tàu Admiralty (Nga) đã treo quốc kỳ trên tàu đánh cá đông lạnh cỡ lớn Kapitan Yunak, một tàu thuộc dự án ST-192. Tàu đã được bàn giao cho khách hàng, Công ty đánh cá Nga, và sẵn sàng hoạt động ở Viễn Đông. Đây là tàu đánh cá thứ năm trong loạt tàu được đóng theo chương trình hạn ngạch đầu tư.

"Mũi tàu vỏ nang" và bài toán khí động học

Điểm gây ấn tượng của Kapitan Yunak chính là hình dáng mũi tàu dạng vỏ nang. Khác hoàn toàn với kiểu mũi tàu nhọn truyền thống, thiết kế này mang tính đột phá về mặt kỹ thuật, được tính toán kỹ lưỡng để giải quyết các bài toán về hiệu suất vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Với chiều dài 108,2 mét và chiều rộng lên tới 20 mét, cấu trúc mũi tàu dạng khối bo tròn không chỉ tạo ra diện mạo hiện đại mà còn mang lại những ưu điểm vượt trội:

Tối ưu hóa khả năng rẽ sóng: Giảm đáng kể lực cản của nước, giúp tàu duy trì tốc độ ổn định ngay cả khi đối mặt với những đợt sóng cao hàng chục mét tại vùng biển phía Bắc.

Tiết kiệm nhiên liệu: Việc giảm lực cản giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn, giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải, một yếu tố then chốt trong kinh tế biển bền vững.

Mở rộng không gian làm việc: Thiết kế này cho phép tối ưu hóa diện tích mặt boong và không gian nội thất, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc và sinh hoạt cho hơn 80 thành viên thủy thủ đoàn trong những chuyến đi biển dài ngày.

Sự kết hợp giữa hình dáng độc đáo và vỏ tàu được gia cố cấp băng (Ice Class) giúp Kapitan Yunak trở thành một "chiến binh" thực thụ, có khả năng hoạt động độc lập giữa những vùng biển băng giá mà không cần đến sự hỗ trợ thường xuyên của tàu phá băng.

Nhà máy thực phẩm giữa khơi xa

Nếu như thiết kế bên ngoài là đỉnh cao của cơ khí, thì nội thất bên trong Kapitan Yunak lại là một kỳ quan của công nghệ thực phẩm tự động hóa. Con tàu này hoạt động như một quy trình khép kín, nơi "nguyên liệu thô" từ lưới kéo được chuyển hóa trực tiếp thành "sản phẩm thương mại" tiêu chuẩn cao ngay tại chỗ.

Triết lý cốt lõi của Kapitan Yunak chính là sản xuất không rác thải. Thay vì chỉ lấy phần thịt và bỏ đi phụ phẩm như các tàu cá truyền thống, mọi bộ phận của hải sản đều được tận dụng tối đa qua các dây chuyền chế biến chuyên biệt.

Sản xuất phi-lê và đồ hộp: Các loại cá như cá tuyết, cá minh thái được đưa vào dây chuyền lọc phi-lê tự động và đóng hộp ngay trên boong tàu. Điều này đảm bảo độ tươi ngon tuyệt đối, giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.

Tận dụng phụ phẩm: Xương, đầu cá và các phần thừa được chuyển vào hệ thống chế biến bột cá và dầu cá. Đây là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao trong ngành chăn nuôi và thực phẩm chức năng.

Hệ thống cấp đông siêu tốc: Sản phẩm sau chế biến được đưa vào kho lạnh với công nghệ cấp đông nhanh, giúp duy trì chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu suốt hành trình dài trở về đất liền.

Với khả năng hoạt động liên tục và lưu trữ hàng nghìn tấn sản phẩm, con tàu không chỉ tiết kiệm chi phí logistics mà còn nâng cao đáng kể giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị đánh bắt, tạo ra một mô hình kinh tế hiệu quả vượt trội.

Tự động hóa và số hóa: Bộ não của siêu tàu

\

Sức mạnh của Kapitan Yunak còn nằm ở "bộ não" điều khiển kỹ thuật số. Toàn bộ quy trình khai thác và vận hành tàu đều được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống cảm biến thông minh.

Hệ thống điều khiển lưới kéo hiện đại cho phép thuyền trưởng theo dõi chính xác hành vi của lưới dưới đáy biển, định vị luồng cá thông qua hình ảnh siêu âm thời gian thực. Điều này giúp tối thiểu hóa việc đánh bắt nhầm, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo tính bền vững cho hệ sinh thái biển.

Bên trong các tầng của tàu, các kỹ sư vận hành hệ thống thông qua các bảng điều khiển màn hình cảm ứng, giám sát từ hiệu suất động cơ cho đến độ ẩm trong các kho chứa đồ hộp. Sự tích hợp công nghệ thông tin vào công nghiệp nặng không chỉ giúp giảm bớt cường độ lao động thủ công mà còn hạn chế tối đa sai sót do yếu tố con người, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những điều kiện làm việc nguy hiểm nhất.

Tầm nhìn chiến lược

Sự ra đời của lớp tàu Dự án 170701, mà Kapitan Yunak là một đại diện tiêu biểu, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với ngành công nghiệp biển hiện đại. Đây là câu trả lời cho bài toán làm thế nào để khai thác nguồn lợi đại dương một cách thông minh và bền vững.

Việc đầu tư vào những "nhà máy di động" này cho thấy xu hướng dịch chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu ngay tại nguồn. Nó không chỉ củng cố an ninh lương thực mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh khổng lồ trên thị trường thủy sản quốc tế. Khi một quốc gia làm chủ được công nghệ đóng tàu và chế biến tích hợp, họ không còn phụ thuộc vào các trạm trung chuyển hay các nhà máy gia công ở nước thứ ba.

Kapitan Yunak không đơn thuần là một phương tiện đánh bắt, mà là biểu tượng của sự hội tụ giữa cơ khí hạng nặng, công nghệ số và tư duy kinh tế tuần hoàn. Với thiết kế mũi tàu đột phá, dây chuyền chế biến "không rác thải" và hệ thống điều khiển thông minh, siêu tàu này đã định nghĩa lại khái niệm về một tàu lưới kéo hiện đại.