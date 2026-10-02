Nga có thể trả lại tài sản tịch thu từ các công ty phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các công ty phương Tây có thể lấy lại tài sản của họ ở Nga nếu "một kịch bản thuận lợi" xảy ra.

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai của các chuyên gia quốc tế ngày 1/10, ông Putin nói rằng Nga chỉ đơn thuần đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga.

"Chúng tôi không quốc hữu hóa bất cứ thứ gì của bất cứ ai. Đúng là chúng tôi đang đặt một số doanh nghiệp dưới sự quản lý bên ngoài. Nhưng ở một số quốc gia châu Âu, họ đã ngang nhiên, vi phạm mọi quy tắc có thể tưởng tượng được và không thể tưởng tượng được, tịch thu những doanh nghiệp khổng lồ từ chúng tôi - ví dụ như ở Đức", ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu các công ty châu Âu có thể được trả lại tài sản nếu kịch bản thuận lợi xảy ra hay không, Putin nói: "Phải, họ sẽ được trả lại".

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tại Moscow, Nga, ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Nga đã ban hành sắc lệnh quốc hữu hóa tài sản của một số công ty châu Âu, trong đó có Nestlé và Auchan.

Theo quyết định mới, tài sản của các doanh nghiệp này tại Nga sẽ được chuyển sang diện quản lý tạm thời bởi một công ty do nhà nước kiểm soát.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn phương Tây đã rút khỏi Nga sau xung đột Ukraine, trong khi một số doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động hạn chế tại đây. Nestlé trước đó đã dừng đầu tư, quảng cáo và thu hẹp danh mục sản phẩm, còn Auchan duy trì hệ thống bán lẻ với lý do cung cấp hàng thiết yếu cho người dân.