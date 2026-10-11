Nga có thể thành lập một dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân của các vụ lừa đảo

Duma Quốc gia (hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga) cũng ủng hộ việc đưa các bài học về an ninh mạng vào trường học và một danh sách thống nhất các số điện thoại đáng ngờ và các chiêu trò lừa đảo.

Đại biểu Duma Quốc gia Kaplan Panesh (đảng LDPR) đề xuất thành lập một chương trình hỗ trợ tâm lý do nhà nước điều hành dành cho nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại, hãng TASS đưa tin ngày 10/10.

Chương trình này có thể bao gồm tư vấn miễn phí với các nhà tâm lý học, các nhóm hỗ trợ và đường dây nóng.

Ảnh minh họa: Alexander Shcherbak/TASS

"Những kẻ lừa đảo không chỉ là những tên trộm; chúng là những nhà tâm lý học thực thụ, biết cách tác động đúng vào điểm yếu của con người chỉ trong vài giây. Và cuộc chiến chống lại chúng cần được tiến hành không chỉ bằng các biện pháp cấm đoán mà còn bằng sự hỗ trợ tâm lý cho những người đã là nạn nhân.

Nghiên cứu cho thấy rằng vấn đề không chỉ nằm ở tuổi già. Người lớn tuổi quả thực dễ trở thành nạn nhân hơn, nhưng không phải vì họ kém thông minh hơn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng càng có tuổi, con người bắt đầu tránh những quyết định khó khăn để tránh trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực" ông nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, vị nghị sĩ đã thảo luận về sáng kiến này, nhấn mạnh rằng việc giúp đỡ nạn nhân nên là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong cuộc chiến chống lừa đảo.

Chuyên gia cho biết, bọn lừa đảo sử dụng hai chiến thuật chính để gây áp lực tâm lý. Trong một trường hợp, chúng hứa hẹn một khoản tiền thắng lớn, thu nhập cao hoặc khoản thanh toán từ chính phủ. Nạn nhân bắt đầu tin rằng họ chỉ cần thực hiện một bước để có được tiền.

Trong những trường hợp khác, kẻ lừa đảo đe dọa nạn nhân. Chúng có thể tuyên bố tài khoản ngân hàng của họ đã bị hack, một khoản vay đang được thực hiện dưới tên họ, hoặc họ bị nghi ngờ phạm tội. Sau đó, chúng đề nghị "giải quyết vấn đề" một cách khẩn cấp, chẳng hạn như chuyển tiền vào một tài khoản được gọi là an toàn.

Ông Kaplan Panesh tin rằng cả những lời hứa hẹn về lợi ích lẫn những lời đe dọa đều có thể cản trở khả năng đánh giá tình huống một cách rõ ràng của một người. Cuộc trò chuyện càng kéo dài, càng khó để ngắt lời và xác minh lời nói của người kia.

Ông Kaplan Panesh khuyên nên lập tức kết thúc cuộc gọi đáng ngờ, chờ khoảng 10 phút, liên lạc với người thân, sau đó gọi trực tiếp cho ngân hàng theo số điện thoại chính thức được ghi trên thẻ, hoặc liên hệ với cảnh sát khu vực; Tuyệt đối không bao giờ gọi lại số điện thoại mà chúng đã gọi đến.

Đồng thời đề xuất đưa các bài học về an toàn kỹ thuật số và tâm lý vào chương trình học ở trường, dạy trẻ em cách nhận biết sự thao túng và tự bảo vệ mình.

Vị nghị sĩ này cũng ủng hộ việc thành lập một cơ sở dữ liệu liên bang thống nhất về số điện thoại và các thủ đoạn lừa đảo được bọn tội phạm sử dụng. Ông cho rằng điều này sẽ cho phép người dân xác minh các liên lạc đáng ngờ và các phương thức gian lận.

Nguồn: FT