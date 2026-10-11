HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga có thể thành lập một dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân của các vụ lừa đảo

Trang Ly
|

Duma Quốc gia (hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga) cũng ủng hộ việc đưa các bài học về an ninh mạng vào trường học và một danh sách thống nhất các số điện thoại đáng ngờ và các chiêu trò lừa đảo.

Đại biểu Duma Quốc gia Kaplan Panesh (đảng LDPR) đề xuất thành lập một chương trình hỗ trợ tâm lý do nhà nước điều hành dành cho nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại, hãng TASS đưa tin ngày 10/10.

Chương trình này có thể bao gồm tư vấn miễn phí với các nhà tâm lý học, các nhóm hỗ trợ và đường dây nóng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Alexander Shcherbak/TASS


"Những kẻ lừa đảo không chỉ là những tên trộm; chúng là những nhà tâm lý học thực thụ, biết cách tác động đúng vào điểm yếu của con người chỉ trong vài giây. Và cuộc chiến chống lại chúng cần được tiến hành không chỉ bằng các biện pháp cấm đoán mà còn bằng sự hỗ trợ tâm lý cho những người đã là nạn nhân.

Nghiên cứu cho thấy rằng vấn đề không chỉ nằm ở tuổi già. Người lớn tuổi quả thực dễ trở thành nạn nhân hơn, nhưng không phải vì họ kém thông minh hơn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng càng có tuổi, con người bắt đầu tránh những quyết định khó khăn để tránh trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực" ông nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, vị nghị sĩ đã thảo luận về sáng kiến này, nhấn mạnh rằng việc giúp đỡ nạn nhân nên là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong cuộc chiến chống lừa đảo.

- Ảnh 2.

Chuyên gia cho biết, bọn lừa đảo sử dụng hai chiến thuật chính để gây áp lực tâm lý. Trong một trường hợp, chúng hứa hẹn một khoản tiền thắng lớn, thu nhập cao hoặc khoản thanh toán từ chính phủ. Nạn nhân bắt đầu tin rằng họ chỉ cần thực hiện một bước để có được tiền.

Trong những trường hợp khác, kẻ lừa đảo đe dọa nạn nhân. Chúng có thể tuyên bố tài khoản ngân hàng của họ đã bị hack, một khoản vay đang được thực hiện dưới tên họ, hoặc họ bị nghi ngờ phạm tội. Sau đó, chúng đề nghị "giải quyết vấn đề" một cách khẩn cấp, chẳng hạn như chuyển tiền vào một tài khoản được gọi là an toàn.

ĐỌC THÊM

Ông Kaplan Panesh tin rằng cả những lời hứa hẹn về lợi ích lẫn những lời đe dọa đều có thể cản trở khả năng đánh giá tình huống một cách rõ ràng của một người. Cuộc trò chuyện càng kéo dài, càng khó để ngắt lời và xác minh lời nói của người kia.

Ông Kaplan Panesh khuyên nên lập tức kết thúc cuộc gọi đáng ngờ, chờ khoảng 10 phút, liên lạc với người thân, sau đó gọi trực tiếp cho ngân hàng theo số điện thoại chính thức được ghi trên thẻ, hoặc liên hệ với cảnh sát khu vực; Tuyệt đối không bao giờ gọi lại số điện thoại mà chúng đã gọi đến.

Đồng thời đề xuất đưa các bài học về an toàn kỹ thuật số và tâm lý vào chương trình học ở trường, dạy trẻ em cách nhận biết sự thao túng và tự bảo vệ mình.

Vị nghị sĩ này cũng ủng hộ việc thành lập một cơ sở dữ liệu liên bang thống nhất về số điện thoại và các thủ đoạn lừa đảo được bọn tội phạm sử dụng. Ông cho rằng điều này sẽ cho phép người dân xác minh các liên lạc đáng ngờ và các phương thức gian lận.

Nguồn: FT

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại