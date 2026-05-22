Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân đến Belarus

Cuộc tập trận hạt nhân kéo dài ba ngày, bắt đầu từ ngày 19/5 và diễn ra trên khắp lãnh thổ Nga cùng Belarus. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Moskva đang vướng vào cuộc đấu tranh sống còn với phương Tây về vấn đề Ukraine.

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân, đạn dược hạt nhân đã được chuyển đến kho chứa dã chiến thuộc khu vực đóng quân của lữ đoàn tên lửa tại Belarus", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Lữ đoàn tên lửa ở Belarus cũng đang tiến hành huấn luyện để tiếp nhận loại đạn dược đặc biệt dành cho hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động do Nga phát triển Iskander-M, bao gồm hoạt động chất đạn dược lên xe phóng và bí mật di chuyển đến khu vực được chỉ định để chuẩn bị phóng.

Video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy chiếc xe tải đang chạy xuyên qua khu rừng giữa lúc sấm sét và binh lính đang dỡ hàng. Hiện tại, chưa rõ hàng hóa họ đang dỡ là gì.

Hệ thống tên lửa dẫn đường Iskander-M có tầm bắn lên đến 500 km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Theo truyền thông Nga, quân đội nước này đã sử dụng Iskander-M chống lại lực lượng Ukraine.

Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhắc lại sức mạnh hạt nhân của Nga như lời cảnh báo đối với phương Tây không nên ủng hộ Kiev quá mức.

Ngày 20/5, điện Kremlin chỉ trích gay gắt phát ngôn của nhà ngoại giao hàng đầu Lithuania là "gần như điên rồ" sau khi Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys cho rằng NATO phải chứng minh cho Moskva thấy họ có khả năng tiến vào vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga.

Kaliningrad nằm giữa ranh giới lãnh thổ hai thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic. Nơi đây có dân số khoảng một triệu người và được quân sự hóa mạnh mẽ, là trụ sở của Hạm đội Baltic của Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng tin TASS hôm 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cũng nói rằng Nga sẽ đáp trả những nỗ lực của quốc gia thành viên NATO ở châu Âu nhằm tăng cường năng lực xung đột hạt nhân.